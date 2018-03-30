Профилактическая диагностика позволяет экономить время и средства

Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить профилактическую диагностику здоровья ежегодно. Лучше всего делать полное медицинское обследование.

Чем раньше, тем лучше

Для людей активных, вечно занятых работой, сама мысль о том, что придется оторваться от дел и найти время на посещение врачей, кажется проблемой. И визит к докторам откладывается до того момента, пока что называется, не припрет. Что и говорить, "ходить по врачам" люди начинают уже в преклонном возрасте, когда болезнь запущена. Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно держать под контролем свое здоровье с молодости. Ранняя диагностика позволяет выявить только зарождающиеся нарушения в работе организма. В этом и должно проявляться ответственное отношение к здоровью, а его сохранность поможет сделать серебряный возраст активным и интересным.

По данным ВОЗ, смертельную угрозу жизни представляют ишемическая болезнь сердца, инсульт, респираторные инфекции нижних дыхательных путей, хроническая обструктивная болезнь легких, рак легких, трахеи и бронхов, диабет, болезнь Альцгеймера и другие виды деменций, диарея, туберкулез, ДТП.

Для контроля состояния здоровья созданы специальные программы. Они называются скрининговыми. Скрининг — это быстрое обследование всех органов и систем организма. За короткий промежуток времени оно позволяет получить максимум информации о состоянии здоровья.

Женский скрининг

Приятная внешность, хорошее настроение, энергичность и активность — составляющие красоты женщины — являются следствием ее здоровья. И ничто не украшает женщину так, как материнство. А родить здоровых детей может только здоровая женщина. Скрининг отвечает на множество вопросов, касающихся женского здоровья: не ошибаюсь ли я, думая, что абсолютно здорова? какие проблемы со здоровьем могут возникнуть в ближайшее время? есть ли риск возникновения рака? как предупредить развитие заболеваний? В молодости кажется, что проблем со здоровьем нет. Но заболевание никогда не появляется вдруг. Оно может зреть внутри годами и в один момент довольно агрессивно заявить о себе.

Эксперты в области женского здоровья считают, что скрининг должен включать в себя прием гинеколога, кольпоскопию, забор мазков на онкоцитологию, степень чистоты, микрофлору, 4 ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), ЭКГ, УЗИ органов малого таза двумя датчиками, УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, общие лабораторные анализы, кровь на онкомаркер (СА-125), холестерин, НОМА-тест (глюкоза+инсулин).

Мужской скрининг

Средняя продолжительность жизни мужчины в России чуть превышает 67 лет. И важно, чтобы на всем протяжении жизни она была достойного качества. Речь не о материальной обеспеченности, а в первую очередь о состоянии здоровья, которое определяют и степень напряженности на работе, и ситуация в семье.

Врачи рекомендуют мужчинам, только перешагнувшим сорокалетний рубеж, не упустить тревожные сигналы организма: из-за скрытых заболеваний в 40–50 лет многие мужчины подвергаются смертельной опасности. Скрининг ответит на вопросы: как не допустить развитие инфаркта, инсульта, рака? как улучшить самочувствие? как лучше отдыхать? Обязательно, по мнению экспертов по мужскому здоровью, включать в скрининг прием уролога-андролога, УЗИ МПС (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, органы мошонки, ТРУЗИ), урофлоуметрия, УЗИ щитовидной железы, 4 ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), ЭКГ, кровь на онкомаркер (PSA общий), холестерин, НОМА-тест (глюкоза+инсулин).

Гастроскрининг

Эта профилактическая программа органов пищеварения может включать УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа), ФГС с Хелпил тестом, ЭКГ, общие лабораторные анализы, НОМА-тест (глюкоза+инсулин), антитела в гапатитам В, С, HCV, лямблиям и прием гастроэнтеролога. Кстати, специалист не просто констатирует те или иные отклонения в работе ЖКТ, но и даст ценные рекомендации по коррекции состояния.

Скрининг артериальной гипертензии

Если вас мучают головные боли и часто повышается давление, скрининг профилактики артериальной гипертензии поможет найти причину и способ изменить ситуацию. Специалисты в области сердечно-сосудистой системы считают, что скрининг должен включать ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи, Холтер КГ (суточное мониторирование работы сердца), УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и надпочечников, УЗИ почечных артерий, общие лабораторные анализы, холестерин и прием кардиолога.

Фитнес-скрининг

Специальный скрининг для людей, занимающихся фитнесом и спортом, позволит рассчитать способность сердечной мышцы выдержать нагрузку. Для этого специалистам потребуются результаты ЭКГ, УЗИ сердца, СТРЕСС-ЭХО (комплексное обследование работы сердца при физических нагрузках), Холтер КГ (суточное мониторирование работы сердца), УЗИ сосудов шеи, УЗИ сосудов нижних конечностей, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и надпочечников, общие лабораторные анализы, ТТГ.

Дмитрий Измайлов, главный врач Самарского диагностического центра:

— Мы много слышали о составляющих здорового образа жизни: сбалансированное питание, оптимальная физическая нагрузка, режим дня. Последнее время к этому списку относят регулярный скрининг и небезосновательно. Своевременная и регулярная диагностика — это возможность сохранить свое здоровье на долгие годы.

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