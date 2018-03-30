ДТП у бассейна ЦСК ВВС серьезно осложнило движение на Волжском проспекте

В пятницу, 30 марта, в одиннадцатом часу дня на Волжском проспекте в районе бассейна ЦСК ВВС произошло столкновение двух легковых машин, предположительно модели Lada Granta, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.

По словам свидетеля, сильных повреждений на столкнувшихся машинах не видно. Но они остановились на полосе движения в сторону ул. Вилоновской и полностью перекрыли ее.

Объезжать поврежденные легковушки можно только по встречной полосе. Из-за чего на Волжском проспекте уже образовалась пробка от ул. Полевой до бассейна ЦСК ВВС.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Данных о пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.