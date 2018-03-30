ДТП у бассейна ЦСК ВВС серьезно осложнило движение на Волжском проспекте

В пятницу, 30 марта, в одиннадцатом часу дня на Волжском проспекте в районе бассейна ЦСК ВВС произошло столкновение двух легковых машин, предположительно модели Lada Granta, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.
По словам свидетеля, сильных повреждений на столкнувшихся машинах не видно. Но они остановились на полосе движения в сторону ул. Вилоновской и полностью перекрыли ее.
Объезжать поврежденные легковушки можно только по встречной полосе. Из-за чего на Волжском проспекте уже образовалась пробка от ул. Полевой до бассейна ЦСК ВВС.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Данных о пострадавших нет.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !