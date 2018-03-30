Председатель думы Самары провел прием граждан

Алексей Дегтев обсудил с жителями областного центра вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, отлова безнадзорных животных и состояния спортивных объектов.
Сохранить дворец для спортсменов
Разговор шел, в частности, о судьбе Дворца спорта на ул. Физкультурной. Владелец объекта ООО "Поволжский региональный центр" и власти города пытаются урегулировать вопрос по стоимости аренды земли, на которой располагается спортсооружение.
"В июне 2017 года городская дума приняла новые коэффициенты видов использования участков, — рассказала генеральный директор ООО "ПРЦ" Светлана Баркова. — В результате арендная плата за землю под спортивными сооружениями увеличилась в разы. В нашем случае это 11,6 млн рублей в год. Чтобы окупить содержание дворца, мы были вынуждены повысить аренду для занимающихся у нас атлетов. Скорее всего, спортшколы и федерации таких денег заплатить не смогут. Если ничего не предпринять, нам придется закрыть объект".
Руководитель компании обратилась с просьбой снизить для них коэффициент. По ее словам, при расчете аренды брались показатели, установленные для коммерческих объектов, поскольку раньше во дворце находилось несколько магазинов и торговый центр "Кожа-меха". Однако сейчас, как утверждает Баркова, ситуация изменилась: "Из всех коммерческих арендаторов у нас остался только магазин праздничных товаров. На остальных площадях тренируются спортсмены и ведется ремонт". Здесь занимаются воспитанники в том числе нескольких детско-юношеских спортшкол, федераций легкой атлетики и современного пятиборья, клуба единоборств "Крылья".
Эта история уже вызвала общественный резонанс. К решению проблемы подключились областные министерства и губернская дума. По словам Алексея Дегтева, городские депутаты также не останутся в стороне: "Дворец имеет большую социальную значимость, и мы не можем допустить его закрытия".
При этом он отметил, что упомянутые коэффициенты принимались думой по предписанию областного управления Федеральной антимонопольной службы. Действовавшие ранее коэффициенты были разработаны в начале 2000-х годов, и за 17 лет конъюнктура рынка участков серьезно изменилась, что привело к дисбалансу между стоимостью земли и арендной платой за ее использование. УФАС сочло такую ситуацию нарушением свободной конкуренции и потребовало пересмотреть показатели. Новые данные поступили в думу с экономическим обоснованием.
"Стихийная отмена коэффициентов скажется на городском бюджете и приведет к нарушению прав некоторых предпринимателей", — сказал Алексей Дегтев. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, он пообещал провести на площадке дворца выездное заседание профильных думских комитетов с участием всех заинтересованных сторон.
Человек собаке друг
Зоозащитницы Ирина Князькова и Юлия Христинина поинтересовались, планируется ли в городе появление новых приютов для бездомных животных. По словам Алексея Дегтева, соответствующая проблема решается по всей области. В этом году в регионе начинает действовать стандарт организации работы с безнадзорными животными, разработанный "Агентством стратегических инициатив". Документ предполагает в том числе поддержку действующих приютов. Они смогут содержать больше животных за счет предоставления государственных субсидий, выделения земли, подведения коммуникаций на средства города и области. Закон, который позволит внедрить эти меры, сейчас рассматривается губдумой.
Также поощряется строительство приютов на условиях государственно-частного партнерства. "Депутаты готовы поддержать инициативу. Мы рассмотрим конкретные предложения и при необходимости поможем с оформлением документов, поиском волонтеров", — сообщил Алексей Дегтев.
Спикер подчеркнул, что приюты лишь снижают социальную напряженность, при этом ситуация во многом зависит от системы вакцинации и стерилизации животных с последующим возвращением их в среду обитания: "Наличие животных в городе не должно становиться проблемой. Нужно регулировать их популяцию, следить за тем, чтобы отпущенные на волю особи были здоровы и не агрессивны".
Также он призывает повышать экологическую культуру граждан: "Некоторые жители частного сектора, переселяясь в многоквартирные дома, отказываются от своих питомцев. Нужно менять такую психологию".
По данным областного минобрнауки, в 2017 году в учебных заведениях провели более сотни уроков и двести внеурочных занятий, посвященных экологическому воспитанию, ответственности за свои поступки, любви к природе и животным. Также в регионе действуют отделение "Российского движения школьников" и "Городская лига волонтеров", представители которых оказывают бездомным животным реальную помощь.
Транспортный вопрос
Жительница Самары Галина Гусева ратует за восстановление автобусного маршрута № 217. "Он соединял Зубчаниновку и Хлебную площадь. Для жителей Советского района это был единственный способ быстро попасть в центр города", — рассказала женщина.
В 2015 году маршрут сократили, сделав конечной остановку "Дом молодежи". "Теперь, чтобы попасть на набережную, мне нужно сделать три пересадки и потратить 75 рублей", — посетовала Галина Гусева.
Алексей Дегтев попросил самарчанку оформить документально свои предложения и пообещал разобраться с вопросом.
Последние комментарии
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?