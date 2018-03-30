Председатель думы Самары провел прием граждан

Алексей Дегтев обсудил с жителями областного центра вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, отлова безнадзорных животных и состояния спортивных объектов.

Алексей Дегтев подчеркнул, что дворец спорта имеет большую социальную значимость, и нельзя допустить его закрытия. Городские депутаты примут активное участие в решении проблемы. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, на площадке дворца проведут выездное заседание профильных думских комитетов с участием всех заинтересованных сторон.﻿

Сохранить дворец для спортсменов

Разговор шел, в частности, о судьбе Дворца спорта на ул. Физкультурной. Владелец объекта ООО "Поволжский региональный центр" и власти города пытаются урегулировать вопрос по стоимости аренды земли, на которой располагается спортсооружение.

"В июне 2017 года городская дума приняла новые коэффициенты видов использования участков, — рассказала генеральный директор ООО "ПРЦ" Светлана Баркова. — В результате арендная плата за землю под спортивными сооружениями увеличилась в разы. В нашем случае это 11,6 млн рублей в год. Чтобы окупить содержание дворца, мы были вынуждены повысить аренду для занимающихся у нас атлетов. Скорее всего, спортшколы и федерации таких денег заплатить не смогут. Если ничего не предпринять, нам придется закрыть объект".

Руководитель компании обратилась с просьбой снизить для них коэффициент. По ее словам, при расчете аренды брались показатели, установленные для коммерческих объектов, поскольку раньше во дворце находилось несколько магазинов и торговый центр "Кожа-меха". Однако сейчас, как утверждает Баркова, ситуация изменилась: "Из всех коммерческих арендаторов у нас остался только магазин праздничных товаров. На остальных площадях тренируются спортсмены и ведется ремонт". Здесь занимаются воспитанники в том числе нескольких детско-юношеских спортшкол, федераций легкой атлетики и современного пятиборья, клуба единоборств "Крылья".

Эта история уже вызвала общественный резонанс. К решению проблемы подключились областные министерства и губернская дума. По словам Алексея Дегтева, городские депутаты также не останутся в стороне: "Дворец имеет большую социальную значимость, и мы не можем допустить его закрытия".

При этом он отметил, что упомянутые коэффициенты принимались думой по предписанию областного управления Федеральной антимонопольной службы. Действовавшие ранее коэффициенты были разработаны в начале 2000-х годов, и за 17 лет конъюнктура рынка участков серьезно изменилась, что привело к дисбалансу между стоимостью земли и арендной платой за ее использование. УФАС сочло такую ситуацию нарушением свободной конкуренции и потребовало пересмотреть показатели. Новые данные поступили в думу с экономическим обоснованием.

"Стихийная отмена коэффициентов скажется на городском бюджете и приведет к нарушению прав некоторых предпринимателей", — сказал Алексей Дегтев. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, он пообещал провести на площадке дворца выездное заседание профильных думских комитетов с участием всех заинтересованных сторон.

Человек собаке друг

Зоозащитницы Ирина Князькова и Юлия Христинина поинтересовались, планируется ли в городе появление новых приютов для бездомных животных. По словам Алексея Дегтева, соответствующая проблема решается по всей области. В этом году в регионе начинает действовать стандарт организации работы с безнадзорными животными, разработанный "Агентством стратегических инициатив". Документ предполагает в том числе поддержку действующих приютов. Они смогут содержать больше животных за счет предоставления государственных субсидий, выделения земли, подведения коммуникаций на средства города и области. Закон, который позволит внедрить эти меры, сейчас рассматривается губдумой.

Также поощряется строительство приютов на условиях государственно-частного партнерства. "Депутаты готовы поддержать инициативу. Мы рассмотрим конкретные предложения и при необходимости поможем с оформлением документов, поиском волонтеров", — сообщил Алексей Дегтев.

Спикер подчеркнул, что приюты лишь снижают социальную напряженность, при этом ситуация во многом зависит от системы вакцинации и стерилизации животных с последующим возвращением их в среду обитания: "Наличие животных в городе не должно становиться проблемой. Нужно регулировать их популяцию, следить за тем, чтобы отпущенные на волю особи были здоровы и не агрессивны".

Также он призывает повышать экологическую культуру граждан: "Некоторые жители частного сектора, переселяясь в многоквартирные дома, отказываются от своих питомцев. Нужно менять такую психологию".

По данным областного минобрнауки, в 2017 году в учебных заведениях провели более сотни уроков и двести внеурочных занятий, посвященных экологическому воспитанию, ответственности за свои поступки, любви к природе и животным. Также в регионе действуют отделение "Российского движения школьников" и "Городская лига волонтеров", представители которых оказывают бездомным животным реальную помощь.

Транспортный вопрос

Жительница Самары Галина Гусева ратует за восстановление автобусного маршрута № 217. "Он соединял Зубчаниновку и Хлебную площадь. Для жителей Советского района это был единственный способ быстро попасть в центр города", — рассказала женщина.

В 2015 году маршрут сократили, сделав конечной остановку "Дом молодежи". "Теперь, чтобы попасть на набережную, мне нужно сделать три пересадки и потратить 75 рублей", — посетовала Галина Гусева.

Алексей Дегтев попросил самарчанку оформить документально свои предложения и пообещал разобраться с вопросом.