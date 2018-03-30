Игру "Крылья Советов" с ФК "Спартак-2" рассудит Николай Волошин

Назначены арбитры на матчи 31 тура ФОНБЕТ-Первенства России. Игру "Крылья Советов" — "Спартак-2", которая состоится в субботу, 7 апреля в 15:00 на стадионе "Металлург".

Игру будет обслуживать следующая судейская бригада: Николай Волошин из Смоленска, Николай Богач, Люберцы, Дмитрий Жвакин, Ленинградская область. Инспектор — Николай Объедков (Санкт-Петербург); делегат — Александр Коротченко (Салават). При судействе Волошина крылья провели одну игру, в которой проиграли "Риге".