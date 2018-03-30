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Экономика и бизнес

Суд открыл процедуру банкротства СУТЭКа

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" (СУТЭК) о собственном банкротстве и ввел в компании процедуру наблюдения.

Временным управляющим СУТЭКа назначен "СОАУ "Меркурий" Сергей Королев. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Напомним, АО "СУТЭК" занимается эксплуатацией котельных и тепловых сетей. Как пояснили Волга Ньюс в компании, сейчас у нее на обслуживании состоят 22 котельные, из которых 17 — муниципальные.
АО "СУТЭК" (до 28 марта 2017 г. ЗАО), по данным ИАС Seldon Basis, специализируется на производстве пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Компания существует с 2001 года. Учредителем общества является ЗАО "Самарагазкомплект", ликвидированное в августе 2013 года. Общество на 78,23% принадлежало ООО "База", собственником которого является ООО "А-Групп". Владельцем последнего является Владимир Аветисян.

При этом, по данным официального сайта АО "Газпром Теплоэнерго", АО "СУТЭК" является одним из его структурных подразделений. Само "Газпром Теплоэнерго" входит в группу в "Газпром Межрегионгаз", являющуюся 100% "дочкой" ПАО "Газпром".

Согласно ИАС Seldon Basis, выручка СУТЭКа по итогам 2016 г. составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 955 тыс. рублей.

С заявлением о самобанкротстве компания обратилась в суд в декабре 2017 года, мотивируя свои требования наличием задолженности перед кредиторами в сумме 1,04 млрд рублей. Тогда заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "СУТЭК" Оксана Лескина рассказывала Волга Ньюс, что это решение связано с большим объемом задолженности УК и ТСЖ перед обществом.

При этом собеседница издания подчеркивала, что предприятие свои функции по эксплуатации котельных и поставке тепловой энергии и горячей воды населению осуществляет надлежащим образом.

В ответ на вопрос Волга Ньюс о том, что будет с котельными после банкротства компании, Оксана Лескина поясняла, что процесс будет идти поэтапно.

"Никаких резких движений по оставлению имущества мы не собираемся предпринимать. Ни о какой чрезвычайной ситуации в период отопительного сезона речи не идет. Город в курсе наших действий, будет планомерная инвентаризация имущества, потом поэтапно город определит, кто будет являться эксплуатирующей организацией", — рассказала Оксана Лескина, подчеркнув, что все планируется сделать без причинения неудобств жителям. 

На данный момент в рамках дела о банкротстве СУТЭКа в суд поступило ходатайство о включении в реестр кредиторов только от одной компании — ООО "Востокнеруд" — с суммой требований в 1,09 млн рублей.

За 2018 г. в арбитражный суд поступило более 30 заявлений с требованиями о взыскании с СУТЭКа задолженности общим объемом около 150 млн рублей.

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