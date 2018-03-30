С начала года в регионе выявлено 52 тыс. единиц контрафакта. Информацию об этом представил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев.
По его словам, с начала 2018 г. мобильная группа Самарской таможни выявила около 52 тыс. единиц товара с признаками контрафакта. Только за март проведено восемь таможенных осмотров.
В основном такие товары везут из Казахстана и Киргизии, а страна-производитель, согласно документации, — это Китай.
"Когда мы выявляем контрафакт, то, в первую очередь, определяем такую продукцию по внешним признакам: качество, материалы, упаковка. Потом обращаемся к представителям правообладателей товарных, которые подтверждают или не подтверждают контрафактность продукции, а также предоставляют информацию о причиненном ущербе. К примеру, только Nike оценил ущерб на 60 млн рублей", — рассказал Рустам Тунтаев.
После решения суда товар конфискуется и уничтожается. Ответственность несут и получатель, и перевозчик. Рустам Тунтаев отметил, что в магазины конфискат не передается.
"Тем более, мы не передаем их в детские дома. Как же мы можем поставить конфискат: мы не знаем, какого качества эта продукция, и не знаем, что может случиться после носки такой обуви или одежды", — подчеркнул он.
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Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.