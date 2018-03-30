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Здравоохранение Общество

СамГМУ наращивает мощности для организации серийных производств своих инновационных разработок

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вуз создал ряд разработок, которые выводят качество образования, реабилитации и хирургической навигации на новый уровень.

Фото: Архив СамГМУ

Главный приоритет Самарского государственного медицинского университета сегодня — вывод продуктов на высокотехнологичный рынок. СамГМУ активно интегрируется в образовательное пространство при помощи созданной платформы — образовательного портала meducation.pro, куда загружаются созданные в вузе образовательные продукты. Эта платформа дает возможность расширить взаимодействие с профильными образовательными учреждениями. Скачать образовательные продукты может пользователь из любой страны мира.

Примером высокотехнологичного взаимодействия является и виртуальная хирургическая клиника, которая представляет собой модель лечебно-профилактического учреждения от приемного покоя до современной интегрированной операционной. Программная платформа постоянно совершенствуется, но уже сегодня можно провести виртуальную операцию при участии нескольких хирургов из разных городов и стран, также задействовать не только хирургов, но и ассистента, медицинскую сестру и врача-анестезиолога. На аппаратно-программных комплексах "Виртуальный хирург" и анатомическом столе "Пирогов" студенты и молодые врачи отрабатывают навыки проведения операций и углубленно изучают топографическую анатомию. Это комплексы с высоким уровнем программируемых параметров, в которые также можно загрузить данные ультразвуковых обследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии конкретного пациента и сделать комплексную диагностику. Используя эти возможности, хирург может отработать операцию виртуально, а потом уже делать ее реальному пациенту.

Принципиально новые возможности для хирургов обеспечивает система планирования и хирургической навигации "Автоплан". "Проект, финансируемый Минпромторгом России, выведен на финальный этап. Проводится клиническая апробация в медицинских учреждениях России и Европы, — прокомментировал состояние дел по проекту директор Института инновационного развития, профессор Александр Колсанов. — Сегодня мы не идем в проект, если не видим в нем индустриального партнера. Участие в проекте промышленного предприятия дает нам не только более высокую конкурентоспособность продуктов, но и новые компетенции".

Опытные образцы и тестовые модели были созданы на производственных мощностях СамГМУ — в Центре прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", вузовском технопарке и партнерских IT-компаниях. И теперь главный приоритет — организация серийных производств и тиражирование технологий.

27 марта руководство Самарского государственного медицинского университета и концерна "Вега" (ГК "Ростех") подписали соглашение о сотрудничестве. В серийное производство будет передана линейка созданных в вузе разработок по нейрореабилитации. Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия госкорпорации.

"Концерн работает над увеличением доли гражданской продукции, — говорит генеральный директор ИМЦ "Вега" Александр Кулиш. — Условия производства на предприятии соответствуют мировым стандартам. Высокие отзывы российских экспертов о разработках СамГМУ свидетельствуют о востребованности этих изделий в медицинских учреждениях".

Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:

— В России сформировался малый инновационный бизнес, который обладает уникальными компетенциями. Необходимо объединять информационные технологии на базе платформ, чтобы быстрее генерировать и масштабировать проекты, внедрять новые формы быстрого и эффективного обучения.

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