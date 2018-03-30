СамГМУ наращивает мощности для организации серийных производств своих инновационных разработок

Вуз создал ряд разработок, которые выводят качество образования, реабилитации и хирургической навигации на новый уровень.
Главный приоритет Самарского государственного медицинского университета сегодня — вывод продуктов на высокотехнологичный рынок. СамГМУ активно интегрируется в образовательное пространство при помощи созданной платформы — образовательного портала meducation.pro, куда загружаются созданные в вузе образовательные продукты. Эта платформа дает возможность расширить взаимодействие с профильными образовательными учреждениями. Скачать образовательные продукты может пользователь из любой страны мира.
Примером высокотехнологичного взаимодействия является и виртуальная хирургическая клиника, которая представляет собой модель лечебно-профилактического учреждения от приемного покоя до современной интегрированной операционной. Программная платформа постоянно совершенствуется, но уже сегодня можно провести виртуальную операцию при участии нескольких хирургов из разных городов и стран, также задействовать не только хирургов, но и ассистента, медицинскую сестру и врача-анестезиолога. На аппаратно-программных комплексах "Виртуальный хирург" и анатомическом столе "Пирогов" студенты и молодые врачи отрабатывают навыки проведения операций и углубленно изучают топографическую анатомию. Это комплексы с высоким уровнем программируемых параметров, в которые также можно загрузить данные ультразвуковых обследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии конкретного пациента и сделать комплексную диагностику. Используя эти возможности, хирург может отработать операцию виртуально, а потом уже делать ее реальному пациенту.
Принципиально новые возможности для хирургов обеспечивает система планирования и хирургической навигации "Автоплан". "Проект, финансируемый Минпромторгом России, выведен на финальный этап. Проводится клиническая апробация в медицинских учреждениях России и Европы, — прокомментировал состояние дел по проекту директор Института инновационного развития, профессор Александр Колсанов. — Сегодня мы не идем в проект, если не видим в нем индустриального партнера. Участие в проекте промышленного предприятия дает нам не только более высокую конкурентоспособность продуктов, но и новые компетенции".
Опытные образцы и тестовые модели были созданы на производственных мощностях СамГМУ — в Центре прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", вузовском технопарке и партнерских IT-компаниях. И теперь главный приоритет — организация серийных производств и тиражирование технологий.
27 марта руководство Самарского государственного медицинского университета и концерна "Вега" (ГК "Ростех") подписали соглашение о сотрудничестве. В серийное производство будет передана линейка созданных в вузе разработок по нейрореабилитации. Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия госкорпорации.
"Концерн работает над увеличением доли гражданской продукции, — говорит генеральный директор ИМЦ "Вега" Александр Кулиш. — Условия производства на предприятии соответствуют мировым стандартам. Высокие отзывы российских экспертов о разработках СамГМУ свидетельствуют о востребованности этих изделий в медицинских учреждениях".
Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:
— В России сформировался малый инновационный бизнес, который обладает уникальными компетенциями. Необходимо объединять информационные технологии на базе платформ, чтобы быстрее генерировать и масштабировать проекты, внедрять новые формы быстрого и эффективного обучения.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.