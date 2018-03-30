Алексей Коренко: "Эффективное взаимодействие операторов и грузовладельцев направлено на минимизацию непроизводительных затрат с обеих сторон"

Система управления парком грузовых вагонов постоянно эволюционирует. В 2017 году оборот грузового вагона на сети РЖД ускорился в среднем на 20% — с 15 до 12 суток. Это серьезный шаг на пути преодоления дефицита подвижного состава. О том, за счет чего удается уменьшать оборот вагонов и перевозить больше грузов, ВН рассказал директор Самарского филиала Первой грузовой компании Алексей Коренко.

— Что, на ваш взгляд, способствует восстановлению баланса на рынке грузовых железнодорожных перевозок в первую очередь?

— В период дефицита подвижного состава ускорение оборота вагона на трое суток — это возвращение в перевозочный процесс колоссального объема парка. На примере самого востребованного сегодня типа вагонов — полувагонов — в ОАО "РЖД" подсчитали, что сокращение их оборота на одни сутки эквивалентно высвобождению около 60 тыс. единиц подвижного состава. Таким образом происходит восстановление баланса на рынке грузовых железнодорожных перевозок, что, в свою очередь, стимулирует операторов на повышение качества услуг. В комплексе такие перемены всегда в пользу грузовладельца, ведь они ведут к оживлению рынка.

— Какие грузы являются драйверами регионального грузопотока?

Развитый промышленный и аграрный потенциал Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Челябинской и Рязанской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия формируют диверсифицированную структуру грузопотока. Самарский филиал ПГК обслуживает его более 10 лет и на протяжении всего этого времени более 50% занимают нефтеналивные грузы заводов Самарской области, Башкирии и Татарстана.

По 10% приходится на химикаты и соду, строительные грузы, по 5% — на черные металлы, химические и минеральные удобрения, промышленное сырье. Остальные грузы занимают порядка 10-15%.

— Как изменилась, на ваш взгляд, система железнодорожных грузоперевозок за последние годы?

— Система управления парком грузовых вагонов постоянно эволюционирует. Однако ее дальнейшее развитие невозможно без соблюдения основных принципов логистики: рациональность, целостность, систематичность. Эффективное взаимодействие операторов и грузовладельцев подразумевает минимизацию непроизводительных затрат с обеих сторон. И те и другие должны работать в едином ритме. Последние часто выступают драйверами формирования новых услуг. Арендуя подвижной состав для перевозки грузов, промышленные предприятия стремятся снизить свое участие в непрофильной транспортной деятельности, передавая на аутсорсинг такие функции, как взаимодействие с перевозчиком, оформление перевозочных документов, ведение претензионной работы, контроль за дислокацией вагонов с грузами.

Минимизировать расходы и нарастить прибыль можно за счет оптимизации распределения вагонопотоков в транспортной системе. Для этого предприятия заказывают специалистам Самарского филиала ПГК мониторинг эффективности работы железнодорожных цехов, вагоны под временное хранение грузови многое другое.

— Какие условия диктует дефицит подвижного состава?

— Одно единственное: относиться к вагону, как к ресурсу, способному снизить себестоимость транспортировки грузов, а не как к складу на колёсах. Сейчас всё чаще условия рынку диктуют грузоотправители. Мы стремимся отвечать их потребностям, реализуем их запросы, таким образом грузовладельцы являются драйверами наших новых сервисов. В начале этого года для одного из грузоотправителей в Татарстане мы разработали дополнительную услугу по подводу полувагонов техническими маршрутами. Его подъездной путь примыкает к станции через систему путей необщего пользования, на которых базируются несколько десятков грузоотправителей. При ограниченных тяговых ресурсах и дефиците емкостей станции и подъездных путей постоянно возникают сложности со своевременной подачей вагонов и их уборкой. Если же вагоны прибывают на станцию техническим маршрутом, то они сразу подаются на грузовой фронт. Эта услуга была успешно внедрена и оказалась востребованной.

Грузовладельцы "приходят" за конкретной услугой, но зачастую во время ее реализации видят необходимость в дополнительных сервисах, и операторы подвижного состава стремятся идти им навстречу. Так, одна из транспортных компаний обратилась в Самарский филиал ПГК за пропаркой цистерн, а впоследствии передала филиалу оформление всех перевозочных документов на порожние вагоны после их выгрузки, ремонта и отстоя назначением на промывочно-пропарочную станцию Сызрань. За восемь месяцев диспетчерами Самарского филиала оформлено уже более 1,5 тыс. документов партнера. Мы стремимся выстраивать долгосрочные отношения со всеми участниками рынка и повышать уровень сервиса своих услуг.