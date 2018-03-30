"Ростелеком" подключил услуги связи самарскому госпиталю "Мать и дитя"

"Ростелеком" предоставил телекоммуникационные услуги многопрофильному клиническому госпиталю группы компаний ИДК "Мать и дитя" в Самаре. Новое медицинское учреждение получило доступ к цифровой телефонии на 50 номеров, проводному вещанию и сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с. Для реализации проекта построено более семи километров волоконно-оптических линий связи.

"Клинический госпиталь ИДК — одно из самых современных медицинских учреждений в губернии. Мы предлагаем жителям Самарской области и соседних регионов медицинские услуги, основанные на высоких технологиях. Примером тому может служить интегрированная операционная. Она представляет собой единую сеть с кабинетами врачей, конференц-залами и диагностическими лабораториями. При помощи этой системы можно проводить трансляцию операций в реальном времени, получать доступ к историям болезни и архивам прошедших ранее медицинских манипуляций. Это было бы невозможно без высокоскоростного доступа в Интернет и других телекоммуникаций, которые нам предложил "Ростелеком", — рассказала исполнительный директор ЗАО "Медицинская компания ИДК" Сурия Шульпина.

Цифровая телефонная АТС позволяет организовать мгновенную связь с врачами в любом месте. В случае экстренной ситуации предусмотрена переадресация звонков на мобильный или домашний телефон. Медицинские работники смогут принимать участие в совещаниях и консилиумах при помощи аудиоконференцсвязи. Благодаря простым и понятным настройкам голосового меню можно напомнить пациентам о назначенных, отмененных, отложенных приемах в автоматическом режиме.

В случае чрезвычайных ситуаций проводное радио послужит системой оповещения службы спасения.

Выделенный высокоскоростной интернет-канал госпиталь сможет использовать для видеосвязи врачей с коллегами из региональных и федеральных клиник, ведения электронной регистратуры, безопасного хранения персональных данных клиентов, передачи информационных потоков внутри лечебного заведения.

"Сложно переоценить значение высоких технологий, которые уже сейчас позволяют спасать жизнь будущего ребенка и сохранять здоровье матери, — отмечает директор Самарского филиала компании "Ростелеком" Сергей Иванов. — Очень важно, что госпиталь "Мать и дитя" получил возможность взаимодействовать с ведущими медицинскими учреждениями региона. Передача уникального опыта, накопленного группой компаний, повысит качество медицинской помощи во всем Поволжье".

Ранее к услугам связи "Ростелекома" были подключены Экспертный центр ведения беременности, а также клиники "Мать и дитя" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске, Центр иммунопрофилактики, детская клиника, диагностический офис и кабинет УЗИ в областной столице.