"Ростелеком" подключил услуги связи самарскому госпиталю "Мать и дитя"

"Ростелеком" предоставил телекоммуникационные услуги многопрофильному клиническому госпиталю группы компаний ИДК "Мать и дитя" в Самаре. Новое медицинское учреждение получило доступ к цифровой телефонии на 50 номеров, проводному вещанию и сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с. Для реализации проекта построено более семи километров волоконно-оптических линий связи.
"Клинический госпиталь ИДК — одно из самых современных медицинских учреждений в губернии. Мы предлагаем жителям Самарской области и соседних регионов медицинские услуги, основанные на высоких технологиях. Примером тому может служить интегрированная операционная. Она представляет собой единую сеть с кабинетами врачей, конференц-залами и диагностическими лабораториями. При помощи этой системы можно проводить трансляцию операций в реальном времени, получать доступ к историям болезни и архивам прошедших ранее медицинских манипуляций. Это было бы невозможно без высокоскоростного доступа в Интернет и других телекоммуникаций, которые нам предложил "Ростелеком", — рассказала исполнительный директор ЗАО "Медицинская компания ИДК" Сурия Шульпина.
Цифровая телефонная АТС позволяет организовать мгновенную связь с врачами в любом месте. В случае экстренной ситуации предусмотрена переадресация звонков на мобильный или домашний телефон. Медицинские работники смогут принимать участие в совещаниях и консилиумах при помощи аудиоконференцсвязи. Благодаря простым и понятным настройкам голосового меню можно напомнить пациентам о назначенных, отмененных, отложенных приемах в автоматическом режиме.
В случае чрезвычайных ситуаций проводное радио послужит системой оповещения службы спасения.
Выделенный высокоскоростной интернет-канал госпиталь сможет использовать для видеосвязи врачей с коллегами из региональных и федеральных клиник, ведения электронной регистратуры, безопасного хранения персональных данных клиентов, передачи информационных потоков внутри лечебного заведения.
"Сложно переоценить значение высоких технологий, которые уже сейчас позволяют спасать жизнь будущего ребенка и сохранять здоровье матери, — отмечает директор Самарского филиала компании "Ростелеком" Сергей Иванов. — Очень важно, что госпиталь "Мать и дитя" получил возможность взаимодействовать с ведущими медицинскими учреждениями региона. Передача уникального опыта, накопленного группой компаний, повысит качество медицинской помощи во всем Поволжье".
Ранее к услугам связи "Ростелекома" были подключены Экспертный центр ведения беременности, а также клиники "Мать и дитя" в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске, Центр иммунопрофилактики, детская клиника, диагностический офис и кабинет УЗИ в областной столице.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???