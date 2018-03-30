Юлия Турутина выиграла международный турнир по тхэквондо

В Аликанте (Испания) завершился международный турнир по тхэквондо Spanish Open. Спортсменка "Центра спортивной подготовки" и воспитанница ГАУ СШОР № 2 Юлия Турутина завоевала золотую медаль, одолев в финале представительницу Бразилии Барабару Диас.

Соревнование носило статус отборочных, поэтому помимо титула чемпионки Юлия Турутина получила путевку на чемпионат Европы, который пройдет с 10 по 13 мая в Казани.

Сызранская спортсменка станет единственным представителем Самарской области на чемпионате Европы. Эти соревнования имеют высокий рейтинговый класс G-4. Будут разыгрываться важнейшие баллы, которые учитываются при формировании сборной команды страны на Олимпийские Игры в Токио, сообщает министерство спорта Самарской области.