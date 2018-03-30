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Экономика и бизнес

Самарская "Синяя птица" продолжает лишать конкурентов прав на товарный знак

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 марта, Суд по интеллектуальным правам лишил московское некоммерческое партнерство "ВИА Синяя птица Сергея Дроздова" прав на товарный знак.

Решение было принято по иску Самарского городского общественного фонда "Программа поддержки  творчества ВИА "Синяя птица". Оно вступило в силу, и у некоммерческого партнерства есть два месяца на обжалование.

Товарный знак был зарегистрирован в 2010 году. Действие регистрации истекало в июне 2019 года.

В 2017 г. подобное разбирательство также с подачи самарского фонда проходило с саратовским ООО "Продюсерский центр "Синяя птица" в палате по патентным спорам при Роспатенте. Тогда в ведомстве пришли к выводу, что знаки действительно схожи, а заявленная деятельность идентична. Поскольку самарский коллектив начал свою деятельность раньше, и само название прочно ассоциируется с Самарой, правовую охрану знака саратовского центра признали недействительной.

Известный музыкальный коллектив ВИА "Синяя птица" создали в Куйбышеве в середине 1970-х годов Роберт и Михаил Болотные. Проработав вместе около 16 лет, в 1991 г. музыканты создали свои отдельные коллективы. Самарский в 1998 г. возглавил Александр Комаров. Здесь же остался ныне покойный вокалист Сергей Дроздов. Сейчас эта группа существует под эгидой фонда "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица".

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