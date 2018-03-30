Самарская "Синяя птица" продолжает лишать конкурентов прав на товарный знак

В среду, 27 марта, Суд по интеллектуальным правам лишил московское некоммерческое партнерство "ВИА Синяя птица Сергея Дроздова" прав на товарный знак.

Решение было принято по иску Самарского городского общественного фонда "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица". Оно вступило в силу, и у некоммерческого партнерства есть два месяца на обжалование.

Товарный знак был зарегистрирован в 2010 году. Действие регистрации истекало в июне 2019 года.

В 2017 г. подобное разбирательство также с подачи самарского фонда проходило с саратовским ООО "Продюсерский центр "Синяя птица" в палате по патентным спорам при Роспатенте. Тогда в ведомстве пришли к выводу, что знаки действительно схожи, а заявленная деятельность идентична. Поскольку самарский коллектив начал свою деятельность раньше, и само название прочно ассоциируется с Самарой, правовую охрану знака саратовского центра признали недействительной.