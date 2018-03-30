Из самарского ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали обитателей ручного зоопарка

Надзорные ведомства продолжают проверки пожарной безопасности в торговых центрах города. Визит в "Парк Хаус" был назначен на 10 утра 30 марта. Однако уже в 9:30 персонал ходил туда-обратно под затихающие и вновь начинающиеся вопли пожарной сигнализации, которую слышно было даже с улицы.
По секрету нам сказали, что за утро тревогу включали трижды. Поэтому когда сирена зазвучала в четвертый раз (уже для проверяющих), народ решил разнообразить свою жизнь. Так, вместе с людьми эвакуировали часть ручного зоопарка, в том числе белоснежную козу (последняя, конечно, была не в восторге от перспектив мерзнуть на улице, но ее мнения никто не спросил).
Чтобы включить сигнализацию, сотрудникам МЧС пришлось потрудиться. С собой они привезли специальный тестер для проверки дымовых извещателей, внутри которого спрятан аэрозоль, имитирующий дым для конкретного датчика. Использовать его решили в детской зоне.
Оказалось, что система оповещения о ЧП в "Парк Хаусе" устроена хитро: если срабатывает один датчик, то сигнал поступает в центральный пункт управления, где круглосуточно дежурят специалисты. Они направляют ближайшего охранника к месту предполагаемого ЧП, чтобы тот проверил, действительно ли что-то произошло, или датчик "глючит". И только если срабатывают два и более датчика одновременно, система оповещения о пожаре включается автоматически, направляя сразу же сигнал в пожарную часть.
После "задымления" двух датчиков сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС добились-таки включения тревоги, и всего за несколько минут жизнь внутри ТЦ замерла: продавцы и покупатели покинули здание, лифты и эскалаторы остановились, свет потух.
"Последний раз реальное ЧП у нас было в прошлом году: на территории "Карусели" "коротнул" провод, но возгорания не было, лишь небольшое задымление. Приехали сотрудники МЧС, два часа разбирались что к чему, проверили весь торговый центр полностью, после чего дали добро работать дальше, — вспоминает директор ООО "Инженерно-технический центр" Дмитрий Зинченко. — Обычно мы учебные эвакуации проводим не реже двух раз в год, но в нерабочее время, чтобы посетителей не пугать. После событий в Кемерово уже две эвакуации провели, вчера-позавчера проверили все системы вдоль и поперек. На наш взгляд, торговый центр безопасен".
Системы-то действительно оказались в норме, подвел "Парк Хаус" так называемый человеческий фактор. Сначала охранник Алексей запутался в алгоритме действий при пожаре: "Я перекрываю траволатор, который движется на подъем. После этого бегу по торговому центру, всех людей провожаю к ближайшим пожарным выходам. Я бегу туда, остальные — кому как удобно. На тренировке отрабатывали, все быстренько у нас происходит, столкновений не было".
"Кому как удобно" и "быстренько все происходит" — не совсем то, что ожидали услышать проверяющие.
Потом сотрудники магазина DNS никак не могли определиться, сколько у них по нормативу должно быть огнетушителей в торговой точке. Причем если одно из устройств находилось в кассовой зоне, то за вторым пришлось лезть за перегородку, что надзорным органам не понравилось: огнетушитель должен быть в свободном доступе, а не скрываться от глаз в тайниках, известных лишь отдельным лицам.
Продавца попросили показать, куда он будет выводить посетителей в случае пожара. И вот тут началось самое интересное: во время ЧП по эскалатору спускаться нельзя. Ближайший выход от DNS — через "Самарский дом игрушки", который каждый арендованный квадратный метр использовал по максимуму, так что к спасительным дверям мы пробираемся чуть ли не спотыкаясь об игрушки.
Еще интереснее картина оказалась в гипермаркете "Карусель": по бокам одной из дверей эвакуационного выхода навалены непонятного назначения коробки и железяки. Увидев их, эмчеэсовцы за голову схватились: а вдруг полыхнет? Это ж сразу и возгорание, и минус один выход из магазина!
"Главное, на что мы смотрим при проверке, — это автоматическая противопожарная защита, пути эвакуации и их отделка, а также человеческий фактор, то есть знание дежурного персонала, как и куда эвакуировать посетителей и персонал торгового центра, — объясняет собравшимся начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Рассадин. — Выводы делать еще рано, некоторые нарушения мы уже заметили, но многие из них устраняются на месте буквально за несколько минут. Что касается сотрудников ТЦ, то мы постараемся поговорить со всеми, и если станет понятно, что они не знают четко как должны действовать, то будем их собирать отдельно и проводить курсы".
К слову, количество курсов для персонала ТЦ в последнее время и так заметно увеличилось. По словам сотрудницы детского развлекательного центра Кульзады, при трудоустройстве персонал сразу проходит спецобучение, и раньше это всех устраивало. Что может быть проще? Звучит тревога, собираешь детей, и ведешь их к ближайшему эвакуационному выходу, благо, он близко. Но в последнюю неделю контроль усилился многократно как со стороны надзирающих органов, так и со стороны владельцев подобных точек — все проверяют персонал от и до.
Главный недостаток, который пока не придумали как исправить, — это алгоритм эвакуации животных. Да, сегодня сотрудники провели "показушный" вынос на свежий воздух козы. Но внутри остались хомяки, еноты, белки, кролики, попугаи и множество другой живности. И в случае реального ЧП они будут беспомощны. По секрету сотрудники ручного зоопарка в "Парк Хаусе" сказали, что их руководство задумалось о мерах безопасности для животных и алгоритм действий персонала при пожаре сейчас находится в разработке.
Тем временем проверки в городе продолжаются.
"Задание прокуратуры области к нам поступило два дня назад, в этот же день мы начали проводить внеплановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности, — рассказала заместитель прокурора Промышленного района Самары Ольга Иерусалимова. — Что касается данного торгового центра, то свою оценку мы дадим лишь после получения справки от сотрудников отдела надзорной деятельности МЧС. После этого будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. А устранение нарушений прокуратура возьмет на контроль".
Кодекс об административных правонарушениях за недостатки в обеспечении пожарной безопасности людей предусматривает не только штрафы, но и приостановление деятельности проштрафившейся точки. Меру наказания избирает суд.
Последние комментарии
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?
В ТЦ Московский всегда закрыты эвакуационные выходы и при срабатывании пожарной сигнализации охранник сразу вырубает систему оповещения...
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966