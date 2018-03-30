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Баскетбол Спорт

Баскетбольный клуб "Самара" завершает регулярный чемпионат Суперлиги

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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31 марта в Санкт-Петербурге команда Баскетбольного клуба "Самара" завершит регулярный чемпионат Суперлиги матчем с питерским "Спартаком". Эту встречу самарцы проведут уже в статусе победителя чемпионата Суперлиги который она обеспечила себе ещё 19 марта. Таким образом, матч с питерским "Спартаком" станет для самарцев своеобразной разминкой перед играми в плей-офф. Официальным партнером Баскетбольного клуба "Самара" выступает АО АКБ "Газбанк".

Баскетбольный клуб "Самара" — это не просто один из сильнейших клубов страны. Это целая система подготовки спортсменов, начиная с совсем юного возраста, настоящая кузница кадров и центр притяжения для сотен талантливых и просто влюблённых в баскетбол мальчишек и их родителей. Это гордость Самары — к которой самое прямое отношение имеет ГАЗБАНК.

Камо Погосян, руководитель БК "Самара": "С Газбанком мы сотрудничаем уже 23 года. Наше многолетнее партнёрство давно переросло в крепкую дружбу.

Концепция клуба — не покупать игроков, а воспитывать своих спортсменов. Мы растим их со школьного возраста своими руками. Я сам педагог по образованию и знаю, как это важно. Отслеживаем талантливых ребят и создаем все условия, чтобы они бесплатно занимались любимым спортом сначала в детской команде, затем переходили в нашу младшую юношескую команду, потом — в команду старших юношей, потом — в молодежную и уже только самые успешные попадают в профессиональную команду БК "Самара". На сегодняшний день я с гордостью говорю спонсорам клуба, в том числе и Газбанку, что 70% состава команды — это наши воспитанники. Вот они спонсорские деньги! И "Самара" уже даже не вмещает все таланты, наши игроки пополняют другие российские дивизионы. БК "Самара" становится кузницей отличных российских баскетболистов".

7 и 9 апреля БК "Самара" и Газбанк приглашают всех любителей баскетбола на игры плей-офф в МТЛ "Арена". Вход бесплатный.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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