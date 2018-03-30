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Экономика и бизнес

Самарский проект занял второе место на всероссийском конкурсе стартапов

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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29 марта прошел финал конкурса стартапов Chivas Challenge. Самарский проект DreamStudy занял 2-е место среди 100 инновационных проектов, от победного места и главного приза в 5 млн руб. его отделил лишь один голос. DreamStudy — это облачная платформа для онлайн-образования, где можно быстро открыть собственную школу или учебный центр. Стартап предлагает пользователям инновационные онлайн-аудитории для проведения уроков с полным набором инструментов образования и дружелюбным интерфейсом.

В конкурсе Chivas Challenge принимали участие предприниматели, чьи бизнес-идеи способны изменить жизнь людей к лучшему. Победителем был признан проект HotelChat.

С декабря прошлого года из всех полученных заявок жюри выбрало 5 наиболее интересных проектов. Каждую неделю команды выполняли специальное бизнес-задание: защищали презентации, которые видели впервые в жизни, справлялись с кризисными ситуациями, разрабатывали стратегии партнерства. Финал состоялся 29 марта в кампусе Сколково.

Павел Слесарев, основатель проекта DreamStudy: "Для нас это бесценный опыт участия в международных проектах. Мы получили много новых партнеров, в том числе начали переговоры с рядом китайских университетов. Это будет просто бомба в онлайн-образовании".

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Игорь Русаков 22 февраля 2018 14:56 Бывших сотрудников АвтоВАЗа трудоустраивают в Центр корпоративных решений Сбербанка

Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.

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