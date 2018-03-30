Самарский проект занял второе место на всероссийском конкурсе стартапов

29 марта прошел финал конкурса стартапов Chivas Challenge. Самарский проект DreamStudy занял 2-е место среди 100 инновационных проектов, от победного места и главного приза в 5 млн руб. его отделил лишь один голос. DreamStudy — это облачная платформа для онлайн-образования, где можно быстро открыть собственную школу или учебный центр. Стартап предлагает пользователям инновационные онлайн-аудитории для проведения уроков с полным набором инструментов образования и дружелюбным интерфейсом.
В конкурсе Chivas Challenge принимали участие предприниматели, чьи бизнес-идеи способны изменить жизнь людей к лучшему. Победителем был признан проект HotelChat.
С декабря прошлого года из всех полученных заявок жюри выбрало 5 наиболее интересных проектов. Каждую неделю команды выполняли специальное бизнес-задание: защищали презентации, которые видели впервые в жизни, справлялись с кризисными ситуациями, разрабатывали стратегии партнерства. Финал состоялся 29 марта в кампусе Сколково.
Павел Слесарев, основатель проекта DreamStudy: "Для нас это бесценный опыт участия в международных проектах. Мы получили много новых партнеров, в том числе начали переговоры с рядом китайских университетов. Это будет просто бомба в онлайн-образовании".
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.