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Пищевая промышленность АПК и пищепром

На "Балтике-Самара" прошло выездное мероприятие Самарской губернской думы

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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30 марта на заводе "Балтика-Самара" состоялось выездное мероприятие с участием депутатов Самарской губернской думы, представителей исполнительной власти, общественных организаций и бизнеса. Гости ознакомились с функционированием и развитием предприятия, а также с трендами пивного рынка РФ.

Фото: фото предоставлено компанией "Балтика"

Изучение работы предприятий и сложностей, с которыми им приходится сталкиваться, помогает эффективнее выстроить работу по улучшению инвестиционного климата региона, обеспечить инвесторам стабильные и предсказуемые условия для работы. Участники совещания детально обсудили вопросы, которые лежат на повестке крупнейших производственных предприятий региона, включая создание благоприятных условий для реализации инвестиционных планов, а также возможные ограничения, связанные, в частности, с проведением в Самаре Чемпионата мира по футболу.

Законодатели обсудили и специфичные для пивной отрасли темы. В последнее время контролирующие органы все чаще фиксируют факты, свидетельствующие о росте так называемого серого рынка пива — наличии в продаже продукции, с которой не уплачивается акциз в бюджет РФ. Как следствие, возникают идеи по внедрению дополнительных регулирующих мер для пивоваров, в том числе лицензирования и маркировки. Эти темы вызвали большую дискуссию среди участников встречи. На фоне продолжающего падения рынка пива в России законодатели признали эти меры радикальными на сегодняшний день.

"Сегодня на экскурсии по заводу мы очень подробно ознакомились с технологией промышленного пивоварения. Это сложный процесс, который имеет свои особенности производства, оборота и хранения. Их нельзя не учитывать, когда речь идет о тех или иных инициативах по регулированию отрасли. Такой вопрос как маркировка требует внимательного изучения и плотного диалога с производителями", — комментирует Виктор Егоршин, заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле.

По мнению Союза пивоваров России инициативы по введению маркировки пива и пивных напитков, в том числе федеральными специальными и акцизными марками, безосновательны и ведут к созданию новых административных барьеров, которые будут способствовать еще большему ухудшению ситуации на пивоваренном рынке. В мире не существует технических систем прослеживаемой для пива. Это необоснованная и чрезвычайно дорогой инструмент, который нигде и никогда не был реализован для пива.

Пивовары призывают регуляторов к системным и последовательным шагам. За последние семь лет в федеральный закон Закон № 171-ФЗ было внесено более 300 поправок. Регулирование пивоваренной отрасли начало сопровождаться введением экономически и социально необоснованных требований, запретов, ограничений, не практикуемых ни в странах Евразийского экономического союза, ни в иных зарубежных странах.

"Предсказуемость и стабильность являются важнейшими условиями для устойчивого развития бизнеса в регионе. Их может обеспечить государство наряду с открытым и конструктивным диалогом. Сегодняшнее мероприятие — показательный пример такого общения. Мы высоко ценим внимание представителей региональных властей к вопросам бизнеса и готовность квалифицированно и экспертно подходить к их решению", — комментирует Виктория Агапова, управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в дивизионе "Урал-Поволжье" пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group.

Филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика" — "Балтика-Самара" — одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Поволжья. Построен в 2003 году с нуля в рекордно короткие сроки. В 2018 году предприятие отмечает 15-летний юбилей. На сегодняшний день производственная мощность предприятия составляет 6,5 млн гл пива в год. Филиал "Балтика-Самара" выпускает около 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок: "Балтика 3", "Балтика 7", "Балтика 9", "Балтика Кулер", ZateckyGus, "Арсенальное Крепкое", "Большая кружка", "Жигулевское", "Уральский Мастер", Sarbast, "Легенда", Tuborg, Carlsberg. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, входит в число крупных работодателей. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья (Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и т. д.), Урала (Челябинская, Свердловская, Тюменская и т. д.), Сибири (Омская, Новосибирская области), Юга (Ростовская, Астраханская области и т. д.), а также экспортируется в Казахстан и страны Средней Азии.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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А цена какая будет?

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И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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