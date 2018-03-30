На "Балтике-Самара" прошло выездное мероприятие Самарской губернской думы

30 марта на заводе "Балтика-Самара" состоялось выездное мероприятие с участием депутатов Самарской губернской думы, представителей исполнительной власти, общественных организаций и бизнеса. Гости ознакомились с функционированием и развитием предприятия, а также с трендами пивного рынка РФ.

Изучение работы предприятий и сложностей, с которыми им приходится сталкиваться, помогает эффективнее выстроить работу по улучшению инвестиционного климата региона, обеспечить инвесторам стабильные и предсказуемые условия для работы. Участники совещания детально обсудили вопросы, которые лежат на повестке крупнейших производственных предприятий региона, включая создание благоприятных условий для реализации инвестиционных планов, а также возможные ограничения, связанные, в частности, с проведением в Самаре Чемпионата мира по футболу.

Законодатели обсудили и специфичные для пивной отрасли темы. В последнее время контролирующие органы все чаще фиксируют факты, свидетельствующие о росте так называемого серого рынка пива — наличии в продаже продукции, с которой не уплачивается акциз в бюджет РФ. Как следствие, возникают идеи по внедрению дополнительных регулирующих мер для пивоваров, в том числе лицензирования и маркировки. Эти темы вызвали большую дискуссию среди участников встречи. На фоне продолжающего падения рынка пива в России законодатели признали эти меры радикальными на сегодняшний день.

"Сегодня на экскурсии по заводу мы очень подробно ознакомились с технологией промышленного пивоварения. Это сложный процесс, который имеет свои особенности производства, оборота и хранения. Их нельзя не учитывать, когда речь идет о тех или иных инициативах по регулированию отрасли. Такой вопрос как маркировка требует внимательного изучения и плотного диалога с производителями", — комментирует Виктор Егоршин, заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле.

По мнению Союза пивоваров России инициативы по введению маркировки пива и пивных напитков, в том числе федеральными специальными и акцизными марками, безосновательны и ведут к созданию новых административных барьеров, которые будут способствовать еще большему ухудшению ситуации на пивоваренном рынке. В мире не существует технических систем прослеживаемой для пива. Это необоснованная и чрезвычайно дорогой инструмент, который нигде и никогда не был реализован для пива.

Пивовары призывают регуляторов к системным и последовательным шагам. За последние семь лет в федеральный закон Закон № 171-ФЗ было внесено более 300 поправок. Регулирование пивоваренной отрасли начало сопровождаться введением экономически и социально необоснованных требований, запретов, ограничений, не практикуемых ни в странах Евразийского экономического союза, ни в иных зарубежных странах.

"Предсказуемость и стабильность являются важнейшими условиями для устойчивого развития бизнеса в регионе. Их может обеспечить государство наряду с открытым и конструктивным диалогом. Сегодняшнее мероприятие — показательный пример такого общения. Мы высоко ценим внимание представителей региональных властей к вопросам бизнеса и готовность квалифицированно и экспертно подходить к их решению", — комментирует Виктория Агапова, управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в дивизионе "Урал-Поволжье" пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group.