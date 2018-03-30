Самарские единороссы подвели итоги выборов президента РФ

В пятницу, 30 марта, на расширенном заседании регионального политсовета партии "Единая Россия" подвели итоги кампании по выборам президента России в Самарской области. В обсуждении принял участие глава региона, член генсовета "Единой России" Дмитрий Азаров.

На заседании озвучили окончательные итоги выборов, также было отмечено, что кампания была проведена "достойно, организовано, с высоким уровнем прозрачности".

В регионе на избирательные участки пришло более 1,63 млн человек, явка составила 66,91% (это на 6,12% больше, чем во время президентской кампании 2012 года). По динамике прироста явки область впервые вошла в топ-15 регионов. Владимира Путина поддержало 75,82%: по сравнению с 2012 годом за него проголосовало на 322 660 избирателей больше.

По словам Дмитрия Азарова, эти цифры отражают объективную картину электоральных предпочтений самарцев. "Это безусловная, безоговорочная, чистая победа, — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что возросший уровень поддержки Владимира Путина — это не результат одного дня, 18 марта. Это оценка многолетней профессиональной работы президента, это отношение людей к его деятельности по защите интересов страны и каждого жителя России.

"Граждане Российской Федерации выбрали сильного президента, который пользуется огромным уважением, доверием людей, является безусловным национальным лидером. Именно с Владимиром Владимировичем Путиным абсолютное большинство россиян связывают надежды на лучшее: на стабильность, безопасность, повышение достатка, на серьезные перемены, такие, как искоренение коррупции, торжество социальной справедливости", — сказал Дмитрий Азаров.

Он особо отметил, что необходимо тщательно проанализировать итоги кампании и максимально использовать факторы успеха для решения задач, которые поставлены главой государства в Послании и которые определят развитие России в ближайшее десятилетие.

"Наша задача — сформировать в Самарской области такую власть, такую систему управления, которая позволила бы максимально эффективно использовать потенциал региона для решения задач, стоящих перед обществом и страной", — заявил глава региона.

С подробным анализом прошедших выборов на заседании выступил руководитель администрации губернатора, член регсовета Дмитрий Холин. Он, в частности, отметил, что успех кампании принесла твердая гражданская позиция жителей региона. На участки люди приходили семьями.

"Мы фактически подошли к началу формирования традиции, что участие в выборах — это важно, нужно, современно и модно. И эту традицию нужно закрепить", — сказал Дмитрий Холин.

Секретарь регсовета "Единой России" Екатерина Кузьмичева подробно остановилась на работе местных партийных организаций региона, девять из которых были отмечены за достигнутые результаты. Она также обратила внимание, что честность и прозрачность должны присутствовать во всех избирательных кампаниях в регионе. Только в этом году в единый день голосования — 9 сентября — в области пройдет 19 выборов различного уровня.