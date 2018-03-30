"Крылья Советов" провели тренировку в футбольном манеже Тамбова

В пятницу, 30 марта, сразу после прибытия в Тамбов "Крылья Советов" из аэропорта отправилась на тренировку. Предматчевое занятие прошло в манеже, где с этого года проводит свои матчи "Тамбов".

В тренировке приняли участие 20 футболистов. Вместе с командой в Тамбов не полетел полузащитник Денис Ткачук, получивший повреждение в матче с "Оренбургом".

Стоит отметить что это уже третья игра в этом сезоне, которую команда проведет в манеже. Две предыдущие самарцы провели в Красноярске и Новосибирске.

Матч 30-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Тамбов" — "Крылья Советов" состоится, 31 марта и начнется в 16:00. Поединок будет показан в прямом эфире на портале ФНЛ. Также за ходом встречи можно будет следить по радиотрансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор — Андрей Миронов.

Напоминаем, что встреча, которая состоялась между "Крыльями" и "Тамбовом" в первом круге, завершилась победой самарской команды - 1:0, сообщает официальный сайт клуба.