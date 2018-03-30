Гандбольная "Лада" обыграла ГК "Динамо-Синара" - 18:33

В пятницу, 30 марта, в первом матче ¼ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Волгограде "Лада" встречалась с клубом "Динамо-Синара".
Победу одержали тольяттинские гандболистки - 33:18, сообщает официальный сайт клуба.
В пятницу, 30 марта, в первом матче ¼ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Волгограде "Лада" встречалась с клубом "Динамо-Синара".
Победу одержали тольяттинские гандболистки - 33:18, сообщает официальный сайт клуба.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
"Лада": Лагина (3/11=27%), Уткина (11/21=52%); Какмоля — 1 (2 мин.), Михайличенко — 5/1, Кудрявцева — 1, Дмитриева — 4, Ведёхина — 4/1, Голец, Санникова — 2 (2 мин.), Щербак — 3, Носикова — 1/1, Барынина — 1, Новосёлова — 3, Гафонова, Снопова — 6, Тарасова — 2.