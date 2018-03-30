Гандбольная "Лада" обыграла ГК "Динамо-Синара" - 18:33

В пятницу, 30 марта, в первом матче ¼ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Волгограде "Лада" встречалась с клубом "Динамо-Синара".

Победу одержали тольяттинские гандболистки - 33:18, сообщает официальный сайт клуба.