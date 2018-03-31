В ЦРБ Приволжского района начала работу выездная врачебная приемная

В райцентре Приволжье одноименного района губернии на улице Больничной расположилась центральная районная больница. По мнению главного врача ЦРБ Нины Парамоновой, пополнению новыми кадрами и повышению их квалификации, не говоря уже об оборудовании, ЦРБ во многом обязана реализации федеральных и региональных программ.

По итогам работы центральной районной больницы Приволжья за 2017 год показатели младенческой, детской и материнской смертности нулевые. Здесь нет своего родильного отделения. Из отделения патологии беременных рожениц обычно отправляют в Чапаевский межмуниципальный и областной перинатальный центры. Но бывают ситуации, когда роды начались, и везти женщину поздно. Так, в прошлом году в больнице по экстренной помощи приняли 10 детей, благо есть свои педиатры, неонатологи, оборудование. Вопрос оснащения — один из самых актуальных. Недавно ЦРБ заказала все для детского педиатрического кабинета, начиная от небулайзеров и заканчивая аппаратом неинвазивной вентиляции легких. И хотя по сравнению с предыдущими годами рождаемость в районе несколько снизилась, анализ демографической ситуации показывает, что перспективы ее повышения есть. И ЦРБ должна быть готова к такому развитию событий.

В сельском здравоохранении дорог каждый специалист. Люди работают здесь годами, приобретая опыт, совершенствуя практику и осваивая новые специальности. 51% медработников имеют высшую категорию, более 60% — первую. Знаменитый на всю округу хирург Валентин Рожнов, проработавший в ЦРБ более 52 лет, в ноябре прошлого года стал почетным гражданином района. Сейчас он ушел на заслуженный отдых. Однако, как известно, бывших врачей не бывает. Валентин Петрович передает свой опыт и знания молодым специалистам. К нему по-прежнему обращаются за консультациями, планируют приглашать на встречи с выпускниками школ, которые решают, куда пойти учиться, и со студентами-целевиками, которые приезжают на практику в больницу.

Наставничество в медицине имеет особую ценность, потому что нет ничего дороже для начинающего специалиста, чем помощь старшего коллеги, который потратил на приобретение опыта годы жизни. Вновь прибывший в 2017 году фельдшер села Бестужевка Вячеслав Арбузов ощутил заботу коллег из районных ФАПов на себе. Программа "Наставничество" помогает ему быстро освоиться на новом месте.

В прошлом году в Приволжскую ЦРБ пришли два новых доктора. Хушбахт Тухтамишев сразу после СамГМУ по программе "Земский доктор", а Павел Борисов — после того, как 5 лет отработал в другом районе. Он имеет квалификацию уролога и врача УЗИ, а также навыки оперирующего хирурга, что особенно важно. Вторую специальность молодые врачи могут получить за счет больницы. По программе "Земский доктор" в ЦРБ за два последних года пришли пять врачей. Молодые педиатры и терапевты получили по миллиону подъемных. И для многих из них это оказалось шансом осесть на новом месте. Закрепление медицинских кадров на селе — это не только решение проблемы нынешнего дня. Это работа на перспективу.

Нет проблем в Приволжской ЦРБ и со средним медицинским персоналом. В подчинении больницы четыре офиса врача общей практики (ВОП) и 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В этом году жители отдаленного села Нижнепечерск, в котором проживают меньше 100 человек, будут ждать открытия модульного ФАПа. Уже есть специалисты, желающие там работать.

С прошлого года в рамках исполнения поручения Президента России в офисе врача общей практики поселка Ильмень появился высокоскоростной Интернет. В перспективе Интернет получат еще два офиса.

Особая тема для сельской местности — выездная форма работы медиков. Достаточно регулярно приезжают в Приволжье мобильные бригады узких специалистов областной больницы Середавина, онкоцентра, кардиоцентра. В прошлом году в ЦРБ пять дней работал модуль больницы Ерошевского, каждый день принимали по 25 жителей района. Два раза в год в Приволжье бывают детские бригады из больницы Середавина для профилактического осмотра ребят. А с 1 февраля этого года в отдаленные села района выезжают бригады специалистов центральной районной больницы. Стать ближе к жителям отдаленных сел — значит вовремя обнаружить заболевание, сэкономить время пациентов, а главное, помочь справиться с недугом.

Нина Парамонова, главный врач ЦРБ Приволжского района:

— У нас начала работать выездная врачебная приемная. В выездную бригаду, которая отправляется в сельские ФАПы и офисы врачей общей практики, входят онколог, акушер-гинеколог, хирург, терапевт. Это позволяет повысить уровень удовлетворенности медпомощью, выявляемость заболеваний и приблизить медпомощь к жителям отдаленных сел.