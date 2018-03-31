В ЦРБ Приволжского района начала работу выездная врачебная приемная

В райцентре Приволжье одноименного района губернии на улице Больничной расположилась центральная районная больница. По мнению главного врача ЦРБ Нины Парамоновой, пополнению новыми кадрами и повышению их квалификации, не говоря уже об оборудовании, ЦРБ во многом обязана реализации федеральных и региональных программ.
По итогам работы центральной районной больницы Приволжья за 2017 год показатели младенческой, детской и материнской смертности нулевые. Здесь нет своего родильного отделения. Из отделения патологии беременных рожениц обычно отправляют в Чапаевский межмуниципальный и областной перинатальный центры. Но бывают ситуации, когда роды начались, и везти женщину поздно. Так, в прошлом году в больнице по экстренной помощи приняли 10 детей, благо есть свои педиатры, неонатологи, оборудование. Вопрос оснащения — один из самых актуальных. Недавно ЦРБ заказала все для детского педиатрического кабинета, начиная от небулайзеров и заканчивая аппаратом неинвазивной вентиляции легких. И хотя по сравнению с предыдущими годами рождаемость в районе несколько снизилась, анализ демографической ситуации показывает, что перспективы ее повышения есть. И ЦРБ должна быть готова к такому развитию событий.
В сельском здравоохранении дорог каждый специалист. Люди работают здесь годами, приобретая опыт, совершенствуя практику и осваивая новые специальности. 51% медработников имеют высшую категорию, более 60% — первую. Знаменитый на всю округу хирург Валентин Рожнов, проработавший в ЦРБ более 52 лет, в ноябре прошлого года стал почетным гражданином района. Сейчас он ушел на заслуженный отдых. Однако, как известно, бывших врачей не бывает. Валентин Петрович передает свой опыт и знания молодым специалистам. К нему по-прежнему обращаются за консультациями, планируют приглашать на встречи с выпускниками школ, которые решают, куда пойти учиться, и со студентами-целевиками, которые приезжают на практику в больницу.
Наставничество в медицине имеет особую ценность, потому что нет ничего дороже для начинающего специалиста, чем помощь старшего коллеги, который потратил на приобретение опыта годы жизни. Вновь прибывший в 2017 году фельдшер села Бестужевка Вячеслав Арбузов ощутил заботу коллег из районных ФАПов на себе. Программа "Наставничество" помогает ему быстро освоиться на новом месте.
В прошлом году в Приволжскую ЦРБ пришли два новых доктора. Хушбахт Тухтамишев сразу после СамГМУ по программе "Земский доктор", а Павел Борисов — после того, как 5 лет отработал в другом районе. Он имеет квалификацию уролога и врача УЗИ, а также навыки оперирующего хирурга, что особенно важно. Вторую специальность молодые врачи могут получить за счет больницы. По программе "Земский доктор" в ЦРБ за два последних года пришли пять врачей. Молодые педиатры и терапевты получили по миллиону подъемных. И для многих из них это оказалось шансом осесть на новом месте. Закрепление медицинских кадров на селе — это не только решение проблемы нынешнего дня. Это работа на перспективу.
Нет проблем в Приволжской ЦРБ и со средним медицинским персоналом. В подчинении больницы четыре офиса врача общей практики (ВОП) и 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В этом году жители отдаленного села Нижнепечерск, в котором проживают меньше 100 человек, будут ждать открытия модульного ФАПа. Уже есть специалисты, желающие там работать.
С прошлого года в рамках исполнения поручения Президента России в офисе врача общей практики поселка Ильмень появился высокоскоростной Интернет. В перспективе Интернет получат еще два офиса.
Особая тема для сельской местности — выездная форма работы медиков. Достаточно регулярно приезжают в Приволжье мобильные бригады узких специалистов областной больницы Середавина, онкоцентра, кардиоцентра. В прошлом году в ЦРБ пять дней работал модуль больницы Ерошевского, каждый день принимали по 25 жителей района. Два раза в год в Приволжье бывают детские бригады из больницы Середавина для профилактического осмотра ребят. А с 1 февраля этого года в отдаленные села района выезжают бригады специалистов центральной районной больницы. Стать ближе к жителям отдаленных сел — значит вовремя обнаружить заболевание, сэкономить время пациентов, а главное, помочь справиться с недугом.
Нина Парамонова, главный врач ЦРБ Приволжского района:
— У нас начала работать выездная врачебная приемная. В выездную бригаду, которая отправляется в сельские ФАПы и офисы врачей общей практики, входят онколог, акушер-гинеколог, хирург, терапевт. Это позволяет повысить уровень удовлетворенности медпомощью, выявляемость заболеваний и приблизить медпомощь к жителям отдаленных сел.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.