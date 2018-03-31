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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Инженерные службы завода "Салют" пополняются молодыми кадрами

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Салют" — один из крупных машиностроительных заводов в составе авиационно-космического кластера Самарской области. О том, как на нем работается молодым кадрам, рассказал начальник бюро программного управления отдела главного технолога Глеб Белов.

Фото: предоставлено ПАО "Салют"

— Вы работаете на предприятии, являющемся частью АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", уже пять лет. Насколько здесь пригодились ваши знания и опыт предыдущей работы?

— Я выпускник факультета двигателей летательных аппаратов Самарского университета (бывший Самарский государственный аэрокосмический университет им С. П. Королева). Сразу по окончании университета пошел работать на кафедру Евгения Владимировича Шахматова. В том же году продолжил учебу уже в аспирантуре. Защитился, стал кандидатом технических наук. Однако еще во время учебы понял, что мне более интересно заниматься решением прикладных, а не исследовательских задач. Именно это обстоятельство повлияло на мое решение сменить сферу деятельности. После собеседования с главным технологом завода "Салют" понял, что хочу работать именно здесь. Бюро программного управления, которым я руковожу, занимается разработкой программ механической обработки деталей для станков с ЧПУ и сопутствующей технологической документации. Знания и опыт, приобретенные в Самарском университете, мне очень пригодились. Однако обучение в вузе закладывает только фундамент знаний и навыков, которые ты обязан развивать во время трудовой деятельности.

— Насколько мне известно, ваше предприятие сейчас занимается техническим перевооружением, приобретает высокотехнологичное современное оборудование. Будет ли кому на нем работать? Пополняется ли коллектив молодыми квалифицированными кадрами?

— Руководство завода многое делает для привлечения молодых кадров. Благодаря тесному взаимодействию с Самарским университетом и Поволжским государственным колледжем мы обеспечены притоком инженеров и рабочих. При этом мы не только трудоустраиваем выпускников, но и проводим производственную практику для обучающихся. Приятно видеть блеск в их глазах, когда они понимают, насколько современным металлорежущим оборудованием оснащено предприятие. На таком интересе к делу и вырастают настоящие специалисты. Осваивать профессию им помогают наставники. Возрождение наставничества — отдельная тема. Оно способствует распространению лучшего опыта, быстрой адаптации молодых людей в коллективе, раскрытию их потенциала. Признаться, именно тем, что молодые инженерно-технические работники могут перенимать практический опыт и знания у ветеранов производства, завод мне сразу понравился. В такой среде человек быстро осваивается и может проявить себя, свои способности, раскрыться.

В последнее время в коллективе наблюдается процесс омоложения кадров. Молодые специалисты занимают руководящие должности разных уровней. Это говорит о том, что руководство завода готово делать ставку на молодых профессионалов, видит в них тот потенциал, который необходим для дальнейшего развития производства.

— ПАО "Салют" выступил одним из индустриальных партнеров AEROSPACE ACCELERATOR, а вы стали техническим экспертом проекта. Насколько интересен оказался вам такой опыт?

— Безусловно, это очень полезный проект для всего аэрокосмического кластера, так как он дает возможность рассматривать инновационные проекты через призму их использования на крупном промышленном предприятии. И здесь мы также привлекаем молодежь в экспертную группу по оценке проектов. Так, наш сотрудник, вчерашний выпускник Самарского университета, Виктор Быданов принимал участие в экспертизе проектов наравне с более опытными коллегами. Такой опыт трансфера технологий от науки к производству значительно расширил его кругозор, добавил знаний и уверенности в собственных силах.

— А вы ведь тоже не раз участвовали в конкурсах научно-технических проектов и даже получали награды…

— Представители ПАО "Салют" активно участвуют в различных научно-технических конкурсах и конференциях, перенимают чужой опыт и делятся своим. Действительно, мои проекты высоко оценивались конкурсной комиссией и победили на двух всероссийских конкурсах. Пару лет назад я стал лидером конкурса "Молодежь и будущее авиации и космонавтики — 2016" в номинации "Математические методы в аэрокосмической сфере" (организатор — Московский авиационный университет). А в прошлом году мой проект был назван лучшим по итогам национальной научно-технической конференции "Будущее машиностроения в России — 2017" (организатор — Союз машиностроителей России).

Инновационные проекты ведутся не ради конкурсов, а для развития предприятия, и лишь небольшая их часть доходит до уровня, достаточного для всероссийской презентации. У наших же молодых специалистов есть все возможности, чтобы проводить инновационные проекты в жизнь, и за это нужно поблагодарить руководство ПАО "Салют", которое всегда с должным вниманием относится к инициативам молодежи.

Сейчас наши молодые специалисты ведут очень интересный, перспективный совместный проект с сотрудниками кафедры теплотехники Самарского университета, и я уверен, что после завершения он станет украшением любого научно-технического конкурса.

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