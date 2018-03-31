Анастасия Павлюченкова не будет защищать титул на турнире в Монтеррее

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова сообщила, что не сыграет на соревнованиях Abierto GNP Seguros, которые пройдут со 2 по 8 апреля в Монтеррее, пишет gotennis.ru.

Напомним, что в минувшем году Анастасия стала чемпионкой этого турнира, одолев в финале немку Анжелик Кербер.

"К сожалению не смогу защищать свой титул в этом году. Мне очень жаль! Для меня это особое место", — написала россиянка в Twitter.