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Футбол Спорт

Стали известны составы на матч "Тамбов" — "Крылья Советов"

ТАМБОВ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны составы на матч 30-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ "Тамбов" — "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба. В стартовом составе самарцев по сравнению с предыдущим матчем три изменения. Вместо Ткачука и оставшихся на скамейки запасных Таранова и Башкирова на поле выйдут Алиев и вернувшиеся из молодежной сборной Ланин и Соболев.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В составе хозяев поля в стартовом составе выйдет экс-игрок "Крыльев" Андрей Часовских, выступавший за молодежный состав волжан в 2009-10 годах. Еще один экс-самарец голкипер Денис Вавилин остался в запасе.

"Тамбов": 1 Смирнов, 96 Быстров, 33 Гультяев, 4 Овсиенко, 2 Рыбин, 3 Мищенко, 81 Младен, 6 Дутов, 70 Мурнин, 10 Бирюков, 15 Часовских.

Запасные: 21 Вавилин, 23 Шабанов, 19 Михалев, 30 Трусевич, 8 Рыжков, 11 Шевчук, 7 Чернышов.

"Крылья Советов": 14 Конюхов, 3 Ятченко, 6 Надсон, 7 °Cоболев, 8 Корниленко, 9 Чочиев, 10 Алиев, 15 Зотов, 25 Кулик, 64 Ланин, 90 Бурлак.

Запасные: 28 Леонов, 2 Башкиров, 4 Таранов, 5 Гаджибеков, 20 Мияйлович, 22 Самодин, 27 Кленкин, 42 Тихонов, 77 Георгиевский.

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