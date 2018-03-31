Стали известны составы на матч "Тамбов" — "Крылья Советов"

Стали известны составы на матч 30-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ "Тамбов" — "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба. В стартовом составе самарцев по сравнению с предыдущим матчем три изменения. Вместо Ткачука и оставшихся на скамейки запасных Таранова и Башкирова на поле выйдут Алиев и вернувшиеся из молодежной сборной Ланин и Соболев.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"