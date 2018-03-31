В Кошкинском районе задержали мужчину, повторно управляющего транспортным средством в нетрезвом виде

Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району задержали местного жителя, повторно управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Двигаясь по маршруту патрулирования по ул. Школьная стражами правопорядка был замечен автомобиль, резко изменяющий скорость и периодически прижимающийся к обочине. Когда транспортное средство свернуло на другую улицу, полицейскими было принято решение о следовании за автомашиной. Вскоре инспекторы остановили вазовскую легковушку. На законное требование предъявить документы водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, пояснил, что у него их нет.

При проверке по базе данных полицейские выяснили, что в ноябре 2017 г. мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Инспекторы дорожно-патрульной службы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, но он ответил отказом. Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку. В ходе опроса подозреваемый не смог пояснить, почему повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".