В Самаре может появиться памятник Пине Гофману

В сквере на пересечении улиц Ленинградской и Садовой появится скульптурная композиция, которую выберут голосованием. Об этом рассказали на встрече главы Самары Елены Лапушкиной с жителями Самарского района.
В 2018 г. в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены дворы и общественные пространства. В лист для рейтингового голосования по Самарскому району, которое прошло 18 марта, вошли шесть территорий. Это набережная от Комсомольской до Венцека, сквер на Хлебной площади, сквер на пересечении Ленинградской и Садовой, сквер на пересечении Степана Разина и князя Григория Засекина, территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и территория на пересечении Кутякова и Водников.
Больше всего голосов самарцы отдали за две общественные зоны — территорию, прилегающую к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и сквер на пересечении Ленинградской и Садовой. Именно эти зоны будут благоустроены в этом году в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными жителями. Так на территории возле трамвайного кольца на Хлебной площади появится мощеный тротуар и пешеходная зона, цветники, газоны, деревья и биотуалеты. При этом существующие места для торговли пенсионеров будут сохранены и благоустроены.
Лидер по количеству голосов — сквер на пересечении Ленинградской и Садовой — приобретет асфальтовое и плиточное покрытие, детскую площадку с антитравматическим покрытием, новые светильники, зеленый газон, урны, деревья, цветники и скульптурную композицию. Какую именно — решат жители путем голосования. Им предстоит выбрать, память какого горожанина, имеющего отношение к Самарскому району, увековечить: героя Советского Союза Сергея Коновалова, доктора педагогических наук, профессора Николая Магомедова, сценариста, кинодокументалиста Бориса Свойского или городской легенды — блаженного Пини Гофмана.
Последние комментарии
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Тихо ложится на землю Серый , как облако , снег ... В сердце печальная рана , Директор наш умер навек !!!! Новость ужасная эта , Как в день летний солнечный гром !!!! В память о нашем Директоре Тихо стучит метроном ... Имя Директора нашего Будем мы в сердце хранить , В память о нём постараемся Все мы достойными быть !!!!! 17 марта 2018