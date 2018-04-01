В Сызрани рецидивист украл из магазина алкоголь

В полицию Сызрани поступило сообщение о совершении открытого хищения алкогольной продукции из магазина, пишет облГлавк.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Продавец торговой точки — местная жительница, в ходе опроса рассказала полицейским, что она находилась за прилавком, когда в заведение зашел мужчина.
По предварительным данным, незнакомец схватил с открытого стеллажа бутылку горячительного напитка и направился к выходу. На просьбу продавца оплатить покупку злоумышленник никак не отреагировал. Женщина попыталась самостоятельно задержать мужчину, но не смогла.
В ходе работы на месте происшествия правоохранители установили приметы нападавшего, а ориентировку разослали всем наружным службам.
Через некоторое время в одном из соседних дворов сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего с приметами подозреваемого. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в МУ МВД России "Сызранское" для дальнейшего разбирательства.
Ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 32-летний местный житель в начале разговора с сотрудниками полиции неохотно шел на контакт и даже представился вымышленным именем, но позже сознался в противоправном деянии.
В ходе опроса он сообщил полицейским о том, что на совершение преступления его толкнуло желание выпить, а денег на покупку спиртного не было. Часть похищенного алкогольного напитка мужчина уже успел употребить. Бутылку с остатками спиртного подозреваемый спрятал до "следующего раза".
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.