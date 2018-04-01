Двое самарцев стали фигурантами уголовных дел за оформление кредитов в МФО по ложным данным

В полицию Самары обратился представитель юридического лица, сообщив, что в микрофинансовую организацию с заявлением о получении кредита обратился 39-летний мужчина. Предъявленные для заключения договора документы вызвали сомнение в подлинности у ее работников.

Сотрудниками полиции в ходе проведения доследственной проверки установлено, что гражданин внес в анкету ложные сведения о своем месте работы и размере доходов. На основании представленных документов он получил денежную сумму в размере более 10 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили местонахождение подозреваемого — ранее не судимого безработного жителя областной столицы и задержали его. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК Российской Федерации.

Аналогичное уголовное дело расследуется подразделением дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК Российской Федерации. Основанием для возбуждения дела послужило заявление представителей одной из микрофинансовых организаций Самары.

По версии правоохранителей, ранее не судимый 40-летний местный житель, предоставив ложные сведения о своем месте работы и размере доходов, оформил договор на получение займа в размере 6 тыс. рублей.

Предполагаемому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов совершения фактов мошенничества, сообщает облГлавк.