Двое самарцев стали фигурантами уголовных дел за оформление кредитов в МФО по ложным данным

В полицию Самары обратился представитель юридического лица, сообщив, что в микрофинансовую организацию с заявлением о получении кредита обратился 39-летний мужчина. Предъявленные для заключения договора документы вызвали сомнение в подлинности у ее работников.
Сотрудниками полиции в ходе проведения доследственной проверки установлено, что гражданин внес в анкету ложные сведения о своем месте работы и размере доходов. На основании представленных документов он получил денежную сумму в размере более 10 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили местонахождение подозреваемого — ранее не судимого безработного жителя областной столицы и задержали его. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК Российской Федерации.
Аналогичное уголовное дело расследуется подразделением дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК Российской Федерации. Основанием для возбуждения дела послужило заявление представителей одной из микрофинансовых организаций Самары.
По версии правоохранителей, ранее не судимый 40-летний местный житель, предоставив ложные сведения о своем месте работы и размере доходов, оформил договор на получение займа в размере 6 тыс. рублей.
Предполагаемому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов совершения фактов мошенничества, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.