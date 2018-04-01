16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина Двое самарцев стали фигурантами уголовных дел за оформление кредитов в МФО по ложным данным Пьяный житель Жигулевска пытался украсть у матери телевизор, но заснул с ним в подъезде В Сызрани рецидивист украл из магазина алкоголь В Кошкинском районе задержали мужчину, повторно управляющего транспортным средством в нетрезвом виде

Преступления Происшествия

В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина

СЫЗРАНЬ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 8
Версия для печати

К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального Управления МВД России "Сызранское" поступила оперативная информация о том, что житель Сызрани может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В результате проведенной проверки сведения подтвердились.

Мужчина был задержан полицейскими в районе дома на ул. Майской. В ходе осмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у него бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Правоохранители  направили изъятое  на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство героин массой 8,180 грамма.

По данным оперативников задержанный — безработный 50-летний местный житель ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Мужчина пояснил полицейским, что наркотик предназначался для личного потребления. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

По признакам  преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6