В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина

К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального Управления МВД России "Сызранское" поступила оперативная информация о том, что житель Сызрани может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В результате проведенной проверки сведения подтвердились.
Мужчина был задержан полицейскими в районе дома на ул. Майской. В ходе осмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у него бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
Правоохранители направили изъятое на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство героин массой 8,180 грамма.
По данным оперативников задержанный — безработный 50-летний местный житель ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Мужчина пояснил полицейским, что наркотик предназначался для личного потребления. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.