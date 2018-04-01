В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина

К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального Управления МВД России "Сызранское" поступила оперативная информация о том, что житель Сызрани может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В результате проведенной проверки сведения подтвердились.

Мужчина был задержан полицейскими в районе дома на ул. Майской. В ходе осмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у него бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Правоохранители направили изъятое на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство героин массой 8,180 грамма.

По данным оперативников задержанный — безработный 50-летний местный житель ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Мужчина пояснил полицейским, что наркотик предназначался для личного потребления. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.