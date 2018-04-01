Волейбольная "Нова" обыграла "Белогорье" на выезде

В субботу, 31 марта, ВК "Нова" одержал победу на выезде в Белгороде, сообщает пресс-служба клуба.

"Нова" начала матч с четырех сухих очков, три из которых волжане заработали на подачах Жлобы — 4:0. Косарев был вынужден сразу взять тайм-аут. "Белогорье" после разговора с тренером встрепенулось, но ненадолго, чему немало поспособствовал Шкулявичус, заработавший несколько очков подряд — 8:3.

На подачах Бирюкова разрыв между командами продолжил расти — 12:4. На этот раз Косарев пошел на двойную замену, усадив на скамейку Гранкина и Грозера, выпустив Порошина и Бакуна. Ко второму техническому на площадке мало что поменялось, "Нова" сохранила отрыв — 16:8. А вот преодолеть 20-очковую отметку волжанам удалось с трудом. "Белогорье" наладило игру на блоке и наши края стали чаще ошибаться.

При счете — 20:19 на площадке вместо Жлобы появился Свентицкис. После серии неудачных действий Шкулявичуса — 20:21, позицию диагонального, в отсутствии Подребинкина, занял Воронков. Федор с первой же попытки принес команде важное очко — 21:21. В нервной концовке "Нова" оказалась более стрессоустойчивой. Атаки Бирюкова и Скримова принесли волжанам победу в первой партии — 26:24.

Вторую партию "Нова" так же начала с небольшого отрыва — 3:0, эйс на счету Свентицкиса. Правда, на этот раз хозяева площадки отставание быстро ликвидировали — 5:5. Атака Бирюкова отправила команды на первый технический перерыв — 8:7. Ко второму вынужденному отдыху "Нова" преимущество потеряла. Ошибки на подачах и у сетки, несколько аутов Бирюкова вывели "Белогорье" вперед — 16:12.

После перерыва игра вновь выровнялась, но хозяева тщательно охраняли свое преимущество. При счете — 16:19 на площадке в составе "Новы" вновь появился Шкулявичус вместе со Жлобой. Тем временем погоню за соперником возглавил Скримов. При счете — 20:21 Косарев взял тайм-аут. Этот ход дал свой результат — "Белогорье" сначала повело — 23:20, а затем и оформило победу — 25:21.

Третий сет в качестве связующего вновь начала Свентицкис при этом Шкулявичус остался на площадке. С первых мячей у "Новы" полетела подача. До первого технического перерыва эйсами отметились Скримов, Съемщиков, Шкулявичус — 8:3. После вынужденного отдыха к подающим на вылет присоединились еще и Бирюков со Свентицкисом.

"Нова" надежно держала съем и ко второму техническому перерыву лидировала с еще более явным преимуществом — 16:7. Борьба "Белогорья" на этом закончилась. Косарев вернул на площадку Гранкина и Грозера, дав возможность отдохнуть еще и Тетюхину. Счет продолжил, как снежный ком, расти в пользу "Новы" — 20:9. Победную точку в партии поставил Бирюков — 25:11.

Четвертый сет начался с равной борьбы, команды продолжительное время шли рядом — 5:5. "Нова" боролась за каждый мяч, настрой игроков был на предельном уровне, это дало результат — на первый перерыв в лидерах ушли волжане — 8:6. Ко второму техническому тайм-ауту "Нова" продолжила играть первым номером и сохранила преимущество — 16:13. А вот после вынужденного отдыха, белгородцы счет сравняли — 16:16, благодаря удачным действиям на передней линии Мусэрского. Пришлось Брянскому брать тайм-аут.

Следующие два очка остались за "Новой" и теперь уже Косарев был вынужден собрать команду вокруг себя на подачах Скримова — 16:18. Три подряд результативных действия Бирюкова в атаке и на блоке позволили волжанам уверено почувствовать себя в концовке партии — 22:18. Зачехлив Грозера, Бусел принес команде 23 очко, а пайп Скримова 24-е и все это происходило на подачах Шкулявичуса. А вот победного мяча болельщикам "Новы" пришлось подождать. Два эйса Грозера отодвинули поражение "Белогорье" на некоторое время, но ненадолго. Риск Грозера привел к ошибке, которая позволила "Нове" впервые отпраздновать победу на территории "Белогорья" — 25:22 и 3:1 по партиям.