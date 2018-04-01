16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волейбольная "Нова" обыграла "Белогорье" на выезде Анастасия Павлюченкова не будет защищать титул на турнире в Монтеррее Гандбольная "Лада" обыграла ГК "Динамо-Синара" - 18:33 Юлия Турутина выиграла международный турнир по тхэквондо Самарские пловцы завоевали 11 медалей на чемпионате России (ПОДА)

Олимпийские Спорт

Волейбольная "Нова" обыграла "Белогорье" на выезде

БЕЛГОРОД. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати

В субботу, 31 марта, ВК "Нова" одержал победу на выезде в Белгороде, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ВК "НОВА"

"Нова" начала матч с четырех сухих очков, три из которых волжане заработали на подачах Жлобы — 4:0. Косарев был вынужден сразу взять тайм-аут. "Белогорье" после разговора с тренером встрепенулось, но ненадолго, чему немало поспособствовал Шкулявичус, заработавший несколько очков подряд — 8:3.

На подачах Бирюкова разрыв между командами продолжил расти — 12:4. На этот раз Косарев пошел на двойную замену, усадив на скамейку Гранкина и Грозера, выпустив Порошина и Бакуна. Ко второму техническому на площадке мало что поменялось, "Нова" сохранила отрыв — 16:8. А вот преодолеть 20-очковую отметку волжанам удалось с трудом. "Белогорье" наладило игру на блоке и наши края стали чаще ошибаться.

При счете — 20:19 на площадке вместо Жлобы появился Свентицкис. После серии неудачных действий Шкулявичуса — 20:21, позицию диагонального, в отсутствии Подребинкина, занял Воронков. Федор с первой же попытки принес команде важное очко — 21:21. В нервной концовке "Нова" оказалась более стрессоустойчивой. Атаки Бирюкова и Скримова принесли волжанам победу в первой партии — 26:24.

Вторую партию "Нова" так же начала с небольшого отрыва — 3:0, эйс на счету Свентицкиса. Правда, на этот раз хозяева площадки отставание быстро ликвидировали — 5:5. Атака Бирюкова отправила команды на первый технический перерыв — 8:7. Ко второму вынужденному отдыху "Нова" преимущество потеряла. Ошибки на подачах и у сетки, несколько аутов Бирюкова вывели "Белогорье" вперед — 16:12.

После перерыва игра вновь выровнялась, но хозяева тщательно охраняли свое преимущество. При счете — 16:19 на площадке в составе "Новы" вновь появился Шкулявичус вместе со Жлобой. Тем временем погоню за соперником возглавил Скримов. При счете — 20:21 Косарев взял тайм-аут. Этот ход дал свой результат — "Белогорье" сначала повело — 23:20, а затем и оформило победу — 25:21.

Третий сет в качестве связующего вновь начала Свентицкис при этом Шкулявичус остался на площадке. С первых мячей у "Новы" полетела подача. До первого технического перерыва эйсами отметились Скримов, Съемщиков, Шкулявичус — 8:3. После вынужденного отдыха к подающим на вылет присоединились еще и Бирюков со Свентицкисом.

"Нова" надежно держала съем и ко второму техническому перерыву лидировала с еще более явным преимуществом — 16:7. Борьба "Белогорья" на этом закончилась. Косарев вернул на площадку Гранкина и Грозера, дав возможность отдохнуть еще и Тетюхину. Счет продолжил, как снежный ком, расти в пользу "Новы" — 20:9. Победную точку в партии поставил Бирюков — 25:11.

Четвертый сет начался с равной борьбы, команды продолжительное время шли рядом — 5:5. "Нова" боролась за каждый мяч, настрой игроков был на предельном уровне, это дало результат — на первый перерыв в лидерах ушли волжане — 8:6. Ко второму техническому тайм-ауту "Нова" продолжила играть первым номером и сохранила преимущество — 16:13. А вот после вынужденного отдыха, белгородцы счет сравняли — 16:16, благодаря удачным действиям на передней линии Мусэрского. Пришлось Брянскому брать тайм-аут.

Следующие два очка остались за "Новой" и теперь уже Косарев был вынужден собрать команду вокруг себя на подачах Скримова — 16:18. Три подряд результативных действия Бирюкова в атаке и на блоке позволили волжанам уверено почувствовать себя в концовке партии — 22:18. Зачехлив Грозера, Бусел принес команде 23 очко, а пайп Скримова 24-е и все это происходило на подачах Шкулявичуса. А вот победного мяча болельщикам "Новы" пришлось подождать. Два эйса Грозера отодвинули поражение "Белогорье" на некоторое время, но ненадолго. Риск Грозера привел к ошибке, которая позволила "Нове" впервые отпраздновать победу на территории "Белогорья" — 25:22 и 3:1 по партиям.

Константин Брянский, главный тренер ВК "Нова":
— Мы ехали в Белгород однозначно для того, чтобы показать хорошую игру. А результат сегодняшний — это, я бы сказал, продукт хорошей работы. Ребята хорошо сыграли, не без провалов, но при этом нить игры не упустили. Перед этим у нас были хорошие игры с "Зенитом". Они показали, что мы вполне реально можем играть на высочайшем уровне. Так что в данном случае, думаю, победа получилась закономерным продолжением игр с "Зенитом". В целом игра моей команды была отличной, хотя и были огрехи. Другой момент, что Белгород не сыграл в свою игру. Но таково противостояние. Мы будем теперь готовиться к домашней игре. Думаю, будет непросто.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 18:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Фото на сайте

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Акция в поддержку команды РФ на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Акция в поддержку команды РФ на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Первенство Самарской области по дзюдо

Первенство Самарской области по дзюдо

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6