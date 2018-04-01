На М-5 за Жигулевском из-за снегопада образовался большой затор

В воскресенье, 1 апреля, из-за сложных метеоусловий на трассе М-5 "Урал" от с. Валы до поворота на с. Большая Рязань ограничено движение транспорта.

По данным портала syzran-small.ru, около 10 утра в Валах произошло ДТП с участием Газели и фуры Volvo, которое также сказалось на пропускной способности трассы.

На 12:30, согласно сервису Яндекс. Карты, протяженность пробки составляет чуть более 11 км.