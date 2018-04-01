Движение по автодороге М-5 "Урал" в Самарской области осуществляется в штатном режиме

Движение по автодороге М-5 "Урал" в районе с. Валы в Самарской области осуществляется в штатном режиме, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ "Поволжуправтодор".

Как отмечают в ведомстве, движение транспорта восстановлено в течение 1,5 часов. Ранее на данном участке, где произошло ДТП с участием фуры, было организовано реверсивное движение. В настоящее время последствия аварии ликвидированы, транспорт двигается без затруднений.