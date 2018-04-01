Движение по автодороге М-5 "Урал" в Самарской области осуществляется в штатном режиме

Движение по автодороге М-5 "Урал" в районе с. Валы в Самарской области осуществляется в штатном режиме, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ "Поволжуправтодор".
Как отмечают в ведомстве, движение транспорта восстановлено в течение 1,5 часов.
Ранее на данном участке, где произошло ДТП с участием фуры, было организовано реверсивное движение. В настоящее время последствия аварии ликвидированы, транспорт двигается без затруднений.
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Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.