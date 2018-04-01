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Футбол Спорт

"Крылья Советов-2" уступили "Мурому" в контрольной игре

МУРОМ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках подготовке к весенней части ФОНБЕТ-Первенства ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" вторая команда "Крыльев Советов" провела контрольную игру в Муроме с одноименным клубом.

О товарищеской игре команды договорились на турецком сборе и включили ее в план подготовки заранее. Матч состоялся в пятницу, 30 марта, на стадионе им. Виктора Лосева. Самарцы выставили на игру основной состав, смотрелись неплохо, но уступили с минимальным счетом – 0:1. Единственный мяч муромцы забили после перерыва.

После матча игроки "КС-2" получили два выходных и в понедельник снова соберутся на клубной базе, где продолжат подготовку к матчу с "КамАЗом" из Набережных Челнов, которая состоится 10 апреля.

"КС-2": Любаков, Масальский, Нестеров, Ермолаев, Киреев, Киселев (Косарев, 46'), Ежов (Шамаев, 46'), Кудряшов, Дмитрюк (Давыдов, 46'), Бурюкин, Визнович.

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