"Крылья Советов-2" уступили "Мурому" в контрольной игре

В рамках подготовке к весенней части ФОНБЕТ-Первенства ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" вторая команда "Крыльев Советов" провела контрольную игру в Муроме с одноименным клубом.

О товарищеской игре команды договорились на турецком сборе и включили ее в план подготовки заранее. Матч состоялся в пятницу, 30 марта, на стадионе им. Виктора Лосева. Самарцы выставили на игру основной состав, смотрелись неплохо, но уступили с минимальным счетом – 0:1. Единственный мяч муромцы забили после перерыва.

После матча игроки "КС-2" получили два выходных и в понедельник снова соберутся на клубной базе, где продолжат подготовку к матчу с "КамАЗом" из Набережных Челнов, которая состоится 10 апреля.