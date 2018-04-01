В Самаре на ул. Вилоновской горело холодильное оборудование

В субботу, 31 марта, в 22:54 в Железнодорожном районе Самары на ул. Вилоновской горело холодильное оборудование и обшивка стены на площади 20 кв. м.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 19 человек личного состава и четырех единиц техники. Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.