На 9 просеке в Самаре 22 огнеборца ликвидировали пожар в частном доме

В воскресенье, 1 апреля, в 9:18 в Кировском районе Самара на ул. 9-я просека 11 линия горел частный дом на площади 50 кв. м, сообщает пресс-служба самарского МЧС.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 22 человек личного состава и шести единиц техники. Возгорание ликвидировано в 11:39. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.