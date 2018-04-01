Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий в Самарской области

В воскресенье, 1 апреля, до конца дня по Самарской области ожидается очень сильный снег количеством 20 мм и более, на дорогах снежные заносы, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, так как из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, ведомство призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.