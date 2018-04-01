В Самаре организуют расчистку улиц от снега в усиленном режиме

В Самаре в ночь на 2 апреля организуют расчистку улиц от снега в усиленном режиме. Такая информация была озвучена в воскресенье, 1 апреля, на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, которое провела глава Самары Елена Лапушкина.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко доложил, что муниципальные службы были готовы к наступлению непогоды: с самого утра городские улицы убирали 129 единиц спецтехники. Он также рассказал, что ближе к ночи количество снегоуборочной техники будет увеличено вдвое: на ликвидацию снегопада направят 270 машин, среди которых 90 самосвалов для вывоза снега, 40 единиц тяжелой техники, около 50 машин для обработки проезжей части реагентами и автопоезда.
"Работа будет вестись в усиленном режиме до самого утра: ночная смена будет продлена и окажет помощь тем, кто подключится к борьбе со снегом в понедельник утром", — обещают в горадминистрации.
Работа по ликвидации последствий снегопада находится под личным контролем главы города. В первой половине дня Елена Лапушкина совершила объезд и оценила состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий.
"Если по основным магистралям видно, что работа по расчистке от снега налажена, то состояние дворовых проездов вызывает массу вопросов, — отметила она. — На территориях, находящихся в ведении управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, я практически не увидела дворников и спецтехнику. По дворам проехать и пройти просто невозможно. Сегодня выходной день, у людей наверняка масса планов, а они даже из подъезда выйти не могут. Вам необходимо менять подход к работе и учиться оперативно реагировать на обстановку".
Присутствующие на штабе руководители крупнейших УК также отчитались о проделанной с утра работе и о планах ее организации на ближайшие дни. Глава города поручила им обращать внимание не только на расчистку дворовых территорий, но и кровель зданий — по прогнозам синоптиков, уже с понедельника температура воздуха будет повышаться, что неминуемо приведет к образованию сосулек и сходу снега.
Напомним, по прогнозу Приволжского УГМС 1 апреля до конца дня по области ожидается очень сильный снег (20 мм и более). В муниципалитетах для устранения последствий сильного снегопада развернуты оперативные штабы.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет