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В Самаре организуют расчистку улиц от снега в усиленном режиме

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в ночь на 2 апреля организуют расчистку улиц от снега в усиленном режиме. Такая информация была озвучена в воскресенье, 1 апреля, на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, которое провела глава Самары Елена Лапушкина.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко доложил, что муниципальные службы были готовы к наступлению непогоды: с самого утра городские улицы убирали 129 единиц спецтехники. Он также рассказал, что ближе к ночи количество снегоуборочной техники будет увеличено вдвое: на ликвидацию снегопада направят 270 машин, среди которых 90 самосвалов для вывоза снега, 40 единиц тяжелой техники, около 50 машин для обработки проезжей части реагентами и автопоезда.

"Работа будет вестись в усиленном режиме до самого утра: ночная смена будет продлена и окажет помощь тем, кто подключится к борьбе со снегом в понедельник утром", — обещают в горадминистрации.

Работа по ликвидации последствий снегопада находится под личным контролем главы города. В первой половине дня Елена Лапушкина совершила объезд и оценила состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий.

"Если по основным магистралям видно, что работа по расчистке от снега налажена, то состояние дворовых проездов вызывает массу вопросов, — отметила она. — На территориях, находящихся в ведении управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, я практически не увидела дворников и спецтехнику. По дворам проехать и пройти просто невозможно. Сегодня выходной день, у людей наверняка масса планов, а они даже из подъезда выйти не могут. Вам необходимо менять подход к работе и учиться оперативно реагировать на обстановку".

Присутствующие на штабе руководители крупнейших УК также отчитались о проделанной с утра работе и о планах ее организации на ближайшие дни. Глава города поручила им обращать внимание не только на расчистку дворовых территорий, но и кровель зданий — по прогнозам синоптиков, уже с понедельника температура воздуха будет повышаться, что неминуемо приведет к образованию сосулек и сходу снега.

Напомним, по прогнозу Приволжского УГМС 1 апреля до конца дня по области ожидается очень сильный снег (20 мм и более). В муниципалитетах для устранения последствий сильного снегопада развернуты оперативные штабы.

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