Владимир Путин подписал указ о награждении 49 сотрудников РКЦ "Прогресс"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 49 сотрудников ракетно-космического центра "Прогресс" наградами "за заслуги в создании ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу", сообщает Роскосмос.
В том числе, самарские ракетостроители награждены Орденом Почета, Орденом Дружбы, медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью "За заслуги в освоении космоса".
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.