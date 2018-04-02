Владимир Путин подписал указ о награждении 49 сотрудников РКЦ "Прогресс"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 49 сотрудников ракетно-космического центра "Прогресс" наградами "за заслуги в создании ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу", сообщает Роскосмос.

В том числе, самарские ракетостроители награждены Орденом Почета, Орденом Дружбы, медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью "За заслуги в освоении космоса".