В Сызрани крупный пожар в бане ликвидировал 21 огнеборец

В понедельник, 2 апреля, в 1:13 в Сызрани на ул. Саратовской горела частная баня на площади 110 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 21 человека личного состава и шести единиц техники. Пожар ликвидирован в 3:15. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.