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Светская хроника

В Самаре закрылся чайный клуб "Чайковский"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суббота 31 марта стала последним днем работы чайного клуба "Чайковский".

Об этом посетителей и друзей клуба предупредили накануне в соцсетях. О причинах прекращения работы не сообщается, до последнего в "Чайковском" проходили концерты и лекции. Но в последние годы клуб не был так популярен, как вскоре после открытия. Через соцсети неоднократно искали людей в творческую команду для развития места.

Еще в 2015 г. подвальное помещение площадью 340 кв. м было выставлено на продажу за 13,5 млн рублей. Теперь на интернет-площадках можно найти объявления о продаже "Чайковского" за 8,5 миллионов.

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