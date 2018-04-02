В Самаре закрылся чайный клуб "Чайковский"

Суббота 31 марта стала последним днем работы чайного клуба "Чайковский".
Об этом посетителей и друзей клуба предупредили накануне в соцсетях. О причинах прекращения работы не сообщается, до последнего в "Чайковском" проходили концерты и лекции. Но в последние годы клуб не был так популярен, как вскоре после открытия. Через соцсети неоднократно искали людей в творческую команду для развития места.
Еще в 2015 г. подвальное помещение площадью 340 кв. м было выставлено на продажу за 13,5 млн рублей. Теперь на интернет-площадках можно найти объявления о продаже "Чайковского" за 8,5 миллионов.
Последние комментарии
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘
Олег, смотри снизу статьи в разделе "Читайте также"
Есть изложение одной стороны, есть изложение другой стороны. А на самом-то деле что случилось? Независимых свидетельств нет никаких.
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас