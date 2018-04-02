В апреле средняя температура воздуха ожидается в диапазоне 5,9… 7,3°C

По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха за месяц ожидается 5,9… 7,3°C, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков предполагается около нормы.
В понедельник, 2 апреля, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит +1… +6 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Во вторник, 3 апреля, малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью составит -1… -6 °C, днем +2… +7 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
В среду, 4 апреля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит -3… +2 °C. Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Столбик термометра поднимется от +2 до +7 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В четверг, 5 апреля, местами пройдут небольшие осадки. В ночные часы температура воздуха составит -3… +2 °C, днем +2… +7 °C. Ветер неустойчивый слабый.
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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
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