В апреле средняя температура воздуха ожидается в диапазоне 5,9… 7,3°C

По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха за месяц ожидается 5,9… 7,3°C, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков предполагается около нормы.

В понедельник, 2 апреля, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит +1… +6 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Во вторник, 3 апреля, малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью составит -1… -6 °C, днем +2… +7 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В среду, 4 апреля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит -3… +2 °C. Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Столбик термометра поднимется от +2 до +7 °C. Ветер неустойчивый слабый. В четверг, 5 апреля, местами пройдут небольшие осадки. В ночные часы температура воздуха составит -3… +2 °C, днем +2… +7 °C. Ветер неустойчивый слабый.