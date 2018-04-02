Школьник из Сызрани стал "Учеником года-2018"

В пятницу, 30 марта, в Ульяновске подвели итоги межрегионального конкурса учащихся общеобразовательных организаций "Ученик года — 2018", сообщает министерство образования и науки Самарской области.

По единогласному решению жюри победителем стал ученик 11 класса сызранской ГБОУ СОШ № 10 Альберт Новиков. Лауреатом второй степени стал Лев Хлебников, ученик 11 класса гимназии № 8 "Лицей имени Дягилева" (Екатеринбург). Лауреатом третьей степени — Андрей Чернышов, учащийся средней общеобразовательной школы № 1 Чебаркульского городского округа (Челябинская область). Конкурс проходил с 26 по 30 марта. За звание "Ученик года — 2018" боролись представители более 20 регионов России.