В Тольятти четыре недели будут работать мобильные офтальмологические комплексы больницы Ерошевского

Со 2 по 28 апреля отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского будет работать в Тольятти.

Мобильные комплексы будут располагаться на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. В. В. Баныкина.

В течение четырех недель на базе комплексов офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.

Прием взрослого населения будет проводиться в будни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.

Предварительная запись проводится по телефону: 89677624748 (будни с 09.00 до 14.00), передает корреспондент Волга Ньюс.