Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню выполнения программ капремонта за 2017 год

Самарская область вошла в первую десятку рейтинга регионов по результатам выполнения ими программ капремонта многоквартирных домов в 2017 г., сообщает пресс-служба ОНФ.
При составлении рейтинга эксперты Центра "Народная экспертиза" использовали отчеты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале "Реформа ЖКХ". Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.
Лидером рейтинга-2017 стала Белгородская область, на второй позиции оказалась Липецкая область. Третье место поделили республики Башкортостан и Татарстан. Самара оказалась в списке седьмой, таким образом ухудшив свой прошлогодний показатель на два пункта.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет