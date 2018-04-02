Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню выполнения программ капремонта за 2017 год

Самарская область вошла в первую десятку рейтинга регионов по результатам выполнения ими программ капремонта многоквартирных домов в 2017 г., сообщает пресс-служба ОНФ.

При составлении рейтинга эксперты Центра "Народная экспертиза" использовали отчеты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале "Реформа ЖКХ". Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.

Лидером рейтинга-2017 стала Белгородская область, на второй позиции оказалась Липецкая область. Третье место поделили республики Башкортостан и Татарстан. Самара оказалась в списке седьмой, таким образом ухудшив свой прошлогодний показатель на два пункта.