"Крылья Советов" готовятся к матчу со "Спартаком"

"Крылья Советов" продолжают подготовку к одному из главных матчей сезона – поединку 1/4 Кубка России с московским "Спартаком". Команда тренируется на искусственном поле клубной базы.

В понедельник, 2 апреля, самарцы провели часовое занятие, которое включало в себя разминку, игру в квадрат и двухсторонку. Завершилась тренировка серией пенальти.

"Крылья Советов" готовятся к игре в полном составе, за исключением полузащитника Дениса Ткачука, который восстанавливается от повреждения.

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" состоится в среду, 4 апреля на стадионе "Металлург" и начнется в 18:30 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.