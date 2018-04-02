Фонд капремонта области приступил к ремонту дома, где взорвался газовый баллон

Фонд капитального ремонта Самарской области приступил к работам по восстановлению дома на улице Георгия Димитрова, 110.
Речь идет о многоэтажке, где взорвался газовый баллон. Сейчас подрядная организация завершает первый этап ремонтных работ — восстановление лифтового оборудования в здании. Вскоре специалисты должны настроить и запустить грузовой лифт. Правда, пользоваться им жителям пока нельзя. Перед сдачей лифта в эксплуатацию подрядчикам необходимо будет укрепить верхние плиты в здании. Их разрушила взрывная волна.
Сообщается, что к этим работам вторая подрядная организация приступила в понедельник, 2 апреля. Материалы для восстановления перекрытий уже привезены в дом.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.