На разработку проекта по I этапу строительства Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей

В понедельник, 2 апреля, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области разместило на сайте госзакупок аукцион по поиску компании, которая разработает проект первого этапа строительства Южной обводной дороги (от ул. Водников до Южного шоссе) в Самаре.

Согласно аукционной документации, протяженность дороги составит 2 километра. Компания должна будет закончить разработку проекта до 13 августа 2019 года. На это из областной казны выделят 22 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершится 20 апреля, итоги подведут 23 апреля.