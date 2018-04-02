Самарский дзюдоист Даниил Умаров завоевал "золото" юношеского Кубка Европы

В Туле с 31 марта по 1 апреля проходил Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На татами в манеже стадиона "Арсенал" вышли представители 19 стран. В сборную России вошли 150 спортсменов, в том числе пять самарцев: Сергей Алямкин в весовой категории 73 кг, Даниил Умаров в весовой категории 81 кг, Артем Фоменков в весовой категории 90+ кг, Анна Риганова в весовой категории 57 кг, Евгения Павлова в весовой категории 63 кг.

Самый лучший результат из дзюдоистов региона показал Даниил Умаров, став победителем Кубка. В первой встрече Умаров бросил на вазари, выиграл иппон болевым приемом у спортсмена из Узбекистана, во второй — победил с преимуществом в два вазари у молдаванина. В третьей схватке с соотечественником провел подсечку с удержанием.

"Сложная встреча была за выход в финал с узбеком Шахбозом Умирзоковым. Все решилось в голден скор — Даниил провел бросок на вазари и вышел в финал", — рассказала тренер дзюдоиста Елена Сатонина.

В финале соперник самарца, Глеб Шишкин, не смог выйти на татами из-за травмы, и Даниил автоматически занял первое место. С Умаровым работает команда тренеров: Александр Иванов, Даниил Иванов, Елена Сатонина, сообщает министерство спорта Самарской области.