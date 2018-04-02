Самарский дзюдоист Даниил Умаров завоевал "золото" юношеского Кубка Европы

В Туле с 31 марта по 1 апреля проходил Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На татами в манеже стадиона "Арсенал" вышли представители 19 стран. В сборную России вошли 150 спортсменов, в том числе пять самарцев: Сергей Алямкин в весовой категории 73 кг, Даниил Умаров в весовой категории 81 кг, Артем Фоменков в весовой категории 90+ кг, Анна Риганова в весовой категории 57 кг, Евгения Павлова в весовой категории 63 кг.
Самый лучший результат из дзюдоистов региона показал Даниил Умаров, став победителем Кубка. В первой встрече Умаров бросил на вазари, выиграл иппон болевым приемом у спортсмена из Узбекистана, во второй — победил с преимуществом в два вазари у молдаванина. В третьей схватке с соотечественником провел подсечку с удержанием.
"Сложная встреча была за выход в финал с узбеком Шахбозом Умирзоковым. Все решилось в голден скор — Даниил провел бросок на вазари и вышел в финал", — рассказала тренер дзюдоиста Елена Сатонина.
В финале соперник самарца, Глеб Шишкин, не смог выйти на татами из-за травмы, и Даниил автоматически занял первое место. С Умаровым работает команда тренеров: Александр Иванов, Даниил Иванов, Елена Сатонина, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.