Ремонт ул. Вокзальной в Новокуйбышевске обойдется в 15,7 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который приведет в порядок дорогу по ул. Вокзальной в Новокуйбышевске, завершится 18 апреля, сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает администрация города, которая оценила работы в 15,7 млн рублей.
Победитель должен будет отремонтировать дорожное покрытие в срок с 15 мая по 13 июня 2018 года.
Деньги выделят из городской казны в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной сети Новокуйбышевска" на 2017–2019 годы.
Итоги аукциона подведут 23 апреля.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет