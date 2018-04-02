Ремонт ул. Вокзальной в Новокуйбышевске обойдется в 15,7 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который приведет в порядок дорогу по ул. Вокзальной в Новокуйбышевске, завершится 18 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация города, которая оценила работы в 15,7 млн рублей. Победитель должен будет отремонтировать дорожное покрытие в срок с 15 мая по 13 июня 2018 года. Деньги выделят из городской казны в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной сети Новокуйбышевска" на 2017–2019 годы. Итоги аукциона подведут 23 апреля.