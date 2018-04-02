На ремонт дорог в Кинельском районе выделят 4,5 млн рублей

Администрация Кинельского района объявила аукцион по поиску подрядчика, который приведет в порядок дороги в пяти селах муниципалитета, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель обязуется все успеть до 1 декабря 2018 года. На это ему выделят из районной казны 4,5 млн рублей.

Работы будут вести в селах Бобровка на ул. Кирова, Богдановка — ул. Конычева, Красносамарское — ул. Зрящева, Малая Малышевка — ул. Школьная и Новый Сарбай — ул. Советская.

Итоги подведут 26 апреля.