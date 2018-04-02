На ремонт дорог в Кинельском районе выделят 4,5 млн рублей

Администрация Кинельского района объявила аукцион по поиску подрядчика, который приведет в порядок дороги в пяти селах муниципалитета, сообщается на сайте госзакупок.
Победитель обязуется все успеть до 1 декабря 2018 года. На это ему выделят из районной казны 4,5 млн рублей.
Работы будут вести в селах Бобровка на ул. Кирова, Богдановка — ул. Конычева, Красносамарское — ул. Зрящева, Малая Малышевка — ул. Школьная и Новый Сарбай — ул. Советская.
Итоги подведут 26 апреля.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет