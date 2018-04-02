В трех населенных пунктах Большечерниговского района приведут в порядок дороги

Итоги трех аукционов по поиску подрядчиков, которые отремонтируют дороги общего пользования местного значения в Большечерниговском районе, подведут 16 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Так, 2,6 млн руб. выделят на восстановление дорог в сельском поселении Августовка, 1,2 млн — в сельском поселении Поляков и 1,1 млн руб. на ремонт дорог в сельском поселении Пензено.

Средства выделят из районного и местного бюджетов.

Работы должны быть завершены 30 ноября этого года.