В трех населенных пунктах Большечерниговского района приведут в порядок дороги

Итоги трех аукционов по поиску подрядчиков, которые отремонтируют дороги общего пользования местного значения в Большечерниговском районе, подведут 16 апреля, сообщается на сайте госзакупок.
Так, 2,6 млн руб. выделят на восстановление дорог в сельском поселении Августовка, 1,2 млн — в сельском поселении Поляков и 1,1 млн руб. на ремонт дорог в сельском поселении Пензено.
Средства выделят из районного и местного бюджетов.
Работы должны быть завершены 30 ноября этого года.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет