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ЖКХ и благоустройство Общество

В трех населенных пунктах Большечерниговского района приведут в порядок дороги

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Итоги трех аукционов по поиску подрядчиков, которые отремонтируют дороги общего пользования местного значения в Большечерниговском районе, подведут 16 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Так, 2,6 млн руб. выделят на восстановление дорог в сельском поселении Августовка, 1,2 млн — в сельском поселении Поляков и 1,1 млн руб. на ремонт дорог в сельском поселении Пензено.

Средства выделят из районного и местного бюджетов.

Работы должны быть завершены 30 ноября этого года.

Гид потребителя

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Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!

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