Возбуждено первое уголовное дело в связи с хищением нефти на 400 млн рублей

В Похвистневском районе возбуждено первое уголовное дело по факту крупного хищения нефти, выявленного сотрудниками УФСБ России по Самарской области 28 марта.

Напомним, незаконная нефтеврезка привела оперов на территорию нефтебазы ООО УК "Лагуна" в городе Похвистнево, а позже — к незаконному нефтезаводу.

Задержаны были четыре подозреваемых. Силовики предполагают, что в Похвистневском районе действовала целая ОПГ, которая похищала нефть из нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев и перепродавала ее на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей.

По предварительным подсчетам похищено было более 18,5 тыс. тонн нефти на сумму свыше 400 млн рублей.

29 марта возбудили первое уголовное дело — по статье "Кража", решается вопрос о возбуждении дел за незаконное предпринимательство и нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.